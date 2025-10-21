الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025

2025-10-21 | 13:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025

ستعراضٌ بالمسيّرات / في أجواءٍ لبنانيةٍ مفتوحة على كلِّ الاحتمالات// من الجنوب إلى البقاع مروراً بالعاصمة بيروت وضاحيتِها الجنوبية/ كان مَسارُ المسيّرات وعلى علوٍّ منخفض وهديرٍ يتسبَّبُ بالذُّعر/ وهو ليس بالأمرِ الجديد / لكنه أضافَ إلى عَدَّاداتِ الخروقات تحليقاً دائرياَ لامَسَ السرايا اليوم بعد محيطِ قصرِ بعبدا الأمس// خَطُّ  سيرِ الرسائلِ "المسيّرة" / رَسَم دوائرَ حول الصمتِ المُطْبِق للاستباحةِ المتواصلة للسيادة اللبنانية/ معَ وضعِ خطوطٍ حُمرٍ حول عملياتِ الرصدِ المستمرة والتقاطِ الصُّوَرِ بكلِّ حريةٍ لمواقعَ قد تكونُ عُرضةً للاستهداف الأمرُ الذي يشكلُ خطراً دائماً على حياةِ المواطنين//وما بين "المسيّر" و"المخيّر"/ التأم مجلسُ النواب لانتخابِ هيئةِ مكتبِه/ فأبقى القديمَ على قِدَمِه معَ بعضِ التعديلاتِ الطفيفة إذ جرت عمليةُ تبادلٍ للأسماءِ في بعض اللجان ولكنْ من الطِّينةِ النيابيةِ والسياسيةِ ذاتِها/ وإذ لم تَلْفَحْ رياحُ التغيير أمانةَ السر/ إلا أنَّ "الشرش" الطائفي تحركَ لدى بعضِ النواب/ وجرى تبادلُ الاتهاماتِ بين الجُرأةِ وعَدَمِها في المنافسة / ومعَ المطالَبة بالتوازنِ السياسي في التمثيل/ ارتَفَعت أصواتٌ مطالِبة بتعديلِ القانونِ الداخلي لانتخابِ اللجان// انتهى يومُ ساحةِ النجمة بالتجديدِ لهيئةِ المكتب / وعلى "بروفا" التمديد/ حَضَرت ملائكةُ قانونِ الانتخاب / وكَرَّسَت الانقسامَ بين النواب على اقتراع الاغتراب/ ليُختَتَمَ المحضَرُ بعلامةِ استفهامٍ كبيرة حول مصيرِ الانتخابات وقانونِها//والمصيرُ عينُه يَنطبقُ على المسار السياسي/ بعد تكتلِ الموقفِ الرئاسي الثلاثي على حصرِ التفاوض غيرِ المباشِر معَ إسرائيل باللجنةٍ الخُماسية أو بما بات يُعرفُ بالميكانيزم/ وسَطَ ترقبٍ لما ستؤولُ إليه الأمورُ في ظِل التصعيد باللهجة الأميركية عبر المبعوث توم براك وكلامِ الفرصةِ الأخيرة/ وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ للجديد/ فإنَّ تحليقَ المسيّراتِ الإسرائيليةِ فوق المَقارِّ الرئاسية/ رسائلُ تحذيريةٌ من تصعيدٍ محتَمل يهدِفُ إلى الضغطِ على لبنان للذهابِ إلى التفاوض المباشِر//وعلى الستاتيكو القائم في لبنان بين اللاحربِ واللاسِلم/ضَغطتِ الإدارةُ الأميركية باتجاه تثبيتِ اتفاقِ شَرْمِ الشيخ لوقف إطلاق النار/ وذلك بانضمام نائبِ الرئيس دونالد ترامب "جاي دي فانس" إلى الثنائي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأفادت واشنطن بوست بأن فانس سيزورُ مركَزَ التنسيق المدني العسكري في إسرائيل الخاص بمراقبة تنفيذِ وقفِ إطلاق النار/كذلك سيزورُ مقرَّ ما يُسمى بقيادة الدفاع قبل لقائه بنيامين نتنياهو غداً الأربعاء/في حين نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن زيارةَ فانس تهدِفُ لدفع محادثاتِ غزةَ إلى المرحلة الثانية من الاتفاق/ أما من جهة حماس/ فقد أكد رئيسُ الحركة في القطاع خليل الحية مواصلةَ العملِ لاستكمال باقي الخُطوات وأفاد بأنَّ الحركةَ تَسلَّمَت ضماناتٍ من الوسطاءِ والإدارةِ الأميركية بأنَّ الحربَ انتهت بشكل تام// وإلى الضغط الدبلوماسي لتثبيتِ وقفِ إطلاقِ النار وعدمِ إجهاضِه/ برزَ الضغطُ الاستخباري بزيارةِ رئيسِ الاستخبارات المصرية إلى تل أبيب ولقائه  ويتكوف ونتنياهو وعدداً من المسؤولينَ الإسرائيليين كلٌّ حِدة/لتكتملَ الصورةُ معَ الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب الذي يَحشُدُ قوةً عسكريةً ضخمة من حلفاءَ في المنطقة "لتأديب" حماس إذا ما انتَهَكت الاتفاق / والحشدُ العسكريُّ هذا لم يمنَعْه من ممارسةِ هِوايتِه في "الهدم" / لتشييدِ قاعةٍ للاحتفالات على أَنقاضِ جُزءٍ من البيت الأبيض/ لممارسة رقصة "السولو"/ فترامب الذي نصَّبَ نفسَه مَلكاً لا شريكَ له بمواجهة حركة "لا للملوك" الأميركية لا يُجيدُ رقصةَ التانغو//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

21-10-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
2025-10-20
مقدمة النشرة المسائية 19-10-2025
2025-10-19
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2025
2025-10-18
مقدمة النشرة المسائية 17-10-2025
2025-10-17
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
2025-10-16
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
2025-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025