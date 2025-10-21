مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025

ستعراضٌ بالمسيّرات / في أجواءٍ لبنانيةٍ مفتوحة على كلِّ الاحتمالات// من الجنوب إلى البقاع مروراً بالعاصمة وضاحيتِها الجنوبية/ كان مَسارُ المسيّرات وعلى علوٍّ منخفض وهديرٍ يتسبَّبُ بالذُّعر/ وهو ليس بالأمرِ الجديد / لكنه أضافَ إلى عَدَّاداتِ الخروقات تحليقاً دائرياَ لامَسَ السرايا بعد محيطِ قصرِ بعبدا الأمس// خَطُّ سيرِ الرسائلِ "المسيّرة" / رَسَم دوائرَ حول الصمتِ المُطْبِق للاستباحةِ المتواصلة للسيادة اللبنانية/ معَ وضعِ خطوطٍ حُمرٍ حول عملياتِ الرصدِ المستمرة والتقاطِ الصُّوَرِ بكلِّ حريةٍ لمواقعَ قد تكونُ عُرضةً للاستهداف الأمرُ الذي يشكلُ خطراً دائماً على حياةِ المواطنين//وما بين "المسيّر" و"المخيّر"/ التأم مجلسُ النواب لانتخابِ هيئةِ مكتبِه/ فأبقى القديمَ على قِدَمِه معَ بعضِ التعديلاتِ الطفيفة إذ جرت عمليةُ تبادلٍ للأسماءِ في بعض اللجان ولكنْ من الطِّينةِ النيابيةِ والسياسيةِ ذاتِها/ وإذ لم تَلْفَحْ رياحُ التغيير أمانةَ السر/ إلا أنَّ "الشرش" الطائفي تحركَ لدى بعضِ النواب/ وجرى تبادلُ الاتهاماتِ بين الجُرأةِ وعَدَمِها في المنافسة / ومعَ المطالَبة بالتوازنِ السياسي في التمثيل/ ارتَفَعت أصواتٌ مطالِبة بتعديلِ القانونِ الداخلي لانتخابِ اللجان// انتهى يومُ ساحةِ النجمة بالتجديدِ لهيئةِ المكتب / وعلى "بروفا" التمديد/ حَضَرت ملائكةُ قانونِ الانتخاب / وكَرَّسَت الانقسامَ بين النواب على اقتراع الاغتراب/ ليُختَتَمَ المحضَرُ بعلامةِ استفهامٍ كبيرة حول مصيرِ الانتخابات وقانونِها//والمصيرُ عينُه يَنطبقُ على المسار السياسي/ بعد تكتلِ الموقفِ الرئاسي الثلاثي على حصرِ التفاوض غيرِ المباشِر معَ باللجنةٍ الخُماسية أو بما بات يُعرفُ بالميكانيزم/ وسَطَ ترقبٍ لما ستؤولُ إليه الأمورُ في ظِل التصعيد باللهجة الأميركية عبر المبعوث توم براك وكلامِ الفرصةِ الأخيرة/ وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ للجديد/ فإنَّ تحليقَ المسيّراتِ الإسرائيليةِ فوق المَقارِّ الرئاسية/ رسائلُ تحذيريةٌ من تصعيدٍ محتَمل يهدِفُ إلى الضغطِ على للذهابِ إلى التفاوض المباشِر//وعلى الستاتيكو القائم في لبنان بين اللاحربِ واللاسِلم/ضَغطتِ الإدارةُ الأميركية باتجاه تثبيتِ اتفاقِ شَرْمِ الشيخ لوقف إطلاق النار/ وذلك بانضمام نائبِ الرئيس "جاي دي فانس" إلى الثنائي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأفادت واشنطن بوست بأن فانس سيزورُ مركَزَ التنسيق المدني العسكري الخاص بمراقبة تنفيذِ وقفِ إطلاق النار/كذلك سيزورُ مقرَّ ما يُسمى بقيادة الدفاع قبل لقائه بنيامين نتنياهو غداً الأربعاء/في حين نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن زيارةَ فانس تهدِفُ لدفع محادثاتِ غزةَ إلى المرحلة الثانية من الاتفاق/ أما من جهة حماس/ فقد أكد رئيسُ الحركة في القطاع خليل الحية مواصلةَ العملِ لاستكمال باقي الخُطوات وأفاد بأنَّ الحركةَ تَسلَّمَت ضماناتٍ من الوسطاءِ والإدارةِ الأميركية بأنَّ الحربَ انتهت بشكل تام// وإلى الضغط الدبلوماسي لتثبيتِ وقفِ إطلاقِ النار وعدمِ إجهاضِه/ برزَ الضغطُ الاستخباري بزيارةِ رئيسِ الاستخبارات إلى تل أبيب ولقائه ويتكوف ونتنياهو وعدداً من المسؤولينَ الإسرائيليين كلٌّ حِدة/لتكتملَ الصورةُ معَ الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب الذي يَحشُدُ قوةً عسكريةً ضخمة من حلفاءَ في المنطقة "لتأديب" حماس إذا ما انتَهَكت الاتفاق / والحشدُ العسكريُّ هذا لم يمنَعْه من ممارسةِ هِوايتِه في "الهدم" / لتشييدِ قاعةٍ للاحتفالات على أَنقاضِ جُزءٍ من البيت الأبيض/ لممارسة رقصة "السولو"/ فترامب الذي نصَّبَ نفسَه مَلكاً لا شريكَ له بمواجهة حركة "لا للملوك" الأميركية لا يُجيدُ رقصةَ التانغو//