مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025

من ست الدنيا إلى أم الدنيا/ من فيروز سفيرتنا إلى النجوم/ إلى كوكب الشرق أم كلثوم/ ومن جامعة بيروت
الأميركية إلى أزهر القاهرة الشريف/ عبارات أعاد من خلالها رئيس الحكومة نواف سلام/ ربط الجذور العميقة بين لبنان
ومصر// في الزيارة بشقيها الفني/ والاقتصادي السياسي/ خرجت منها الحكومة اللبنانية
بباقة اتفاقيات متنوعة/ مغلفة برعاية مصر للبنان بتوجيه مباشر من رئيس الدولة وعلى رأسها المساعدة في إعادة الإعمار/ وضمت الاتفاقيات مختلف المجالات/ وحازت على توقيع الحكومتين اللبنانية والمصرية// أما ما وراء الخبر/ فإن زيارة الأربع وعشرين ساعة/ دارت
فيها عقارب الساعة حول الملف اللبناني الساخن/ وعليه/ ثمن رئيس الحكومة نواف سلام الثقل المصري في تثبيت اتفاق غزة/ وتمرسه بلعب دور راعي الجهود الإقليمية من أجل الاستقرار/ ومن هذا الدور فتح سلام ممراً لبنانياً آمناً من القاهرة باتجاه المناخ الإقليمي الجديد الذي يشكل فرصة لإطلاق مرحلة من التعاون العربي
والدولي لدعم استقرار لبنان/ ومن هذا الممر أفادت معلومات الجديد عن حراك على أربع جهات تقوده مصر بين لبنان وتل ابيب وواشنطن وطهران بهدف الوصول إلى تسوية/ يريدها حزب الله
حفظاً لماء الوجه/ وتريدها إسرائيل
مدخلاً إلى اتفاق سلام/ بينما الوساطة المصرية
وإن كانت غير مكتملة الملامح/ ترتكز على ترتيبات أمنية
على غرار النموذج السوري/ وتركت شكلها المباشر أو غير المباشر إلى الزمان والمكان المناسبين/لكن الأهم في نظر الوسيط المصري وهو يضع صيغته التأسيسية للتسوية/ هو التعويل على الموقف الأميركي انطلاقاً من رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط
وما إذا كان لبنان ملحوظاً كجزء على الخارطة/ وختمت المعلومات بأن الأميركي إذا ما أراد يستطيع// بإشارة من إصبع سيد البيت الأبيض/ تقف إسرائيل عند حدها وإن كانت كياناً بلا حدود/ إلا أنها وفي خضم الوفود الجوالة المصرية والألمانية وقبلها الأميركية على خطي بيروت تل أبيب رفعت اليوم
من مستوى تهديدها الذي تخطى حزب الله
إلى الدولة اللبنانية رئاسة وحكومة/ وأمام وزرائه قال بنيامين نتنياهو سنفعل ما يلزم لمنع جبهة لبنان من أن تعود مصدر تهديد/ ليذهب وزير حربه يسرائيل كاتس أبعد منه بالتهديد المباشر إلى استهداف العاصمة بيروت// ومن آخر المستجدات المرتبطة بكل ما تقدم/ فتح لبنان خطاً أمنياً مباشراً مع الرياض/ بوفد ثلاثي توجه إلى المملكة ويضم كلاً من وزير الداخلية
أحمد الحجار ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير ومدير عام قوى الأمن الداخلي
اللواء رائد العبدالله/ وبحسب معلومات الجديد فإن الزيارة تستمر ليوم الأربعاء المقبل على أن يلتقي الوفد خلالها بالمبعوث السعودي يزيد بن فرحان// وأهل مكة .. أدرى بشعاب لبنان.