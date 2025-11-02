مقدمة النشرة المسائية 02-11-2025

من ست الدنيا إلى أم الدنيا/ من فيروز سفيرتنا إلى النجوم/ إلى كوكب الشرق أم كلثوم/ ومن جامعة الأميركية إلى أزهر القاهرة الشريف/ عبارات أعاد من خلالها رئيس الحكومة نواف سلام/ ربط الجذور العميقة بين ومصر// في الزيارة بشقيها الفني/ والاقتصادي السياسي/ خرجت منها الحكومة بباقة اتفاقيات متنوعة/ مغلفة برعاية مصر للبنان بتوجيه مباشر من رئيس الدولة وعلى رأسها المساعدة في إعادة الإعمار/ وضمت الاتفاقيات مختلف المجالات/ وحازت على توقيع الحكومتين اللبنانية والمصرية// أما ما وراء الخبر/ فإن زيارة الأربع وعشرين ساعة/ فيها عقارب الساعة حول الملف اللبناني الساخن/ وعليه/ ثمن رئيس الحكومة نواف سلام الثقل المصري في تثبيت اتفاق غزة/ وتمرسه بلعب دور راعي الجهود الإقليمية من أجل الاستقرار/ ومن هذا الدور فتح سلام ممراً لبنانياً آمناً من القاهرة باتجاه المناخ الإقليمي الجديد الذي يشكل فرصة لإطلاق مرحلة من التعاون والدولي لدعم استقرار لبنان/ ومن هذا الممر أفادت معلومات الجديد عن حراك على أربع جهات تقوده مصر بين لبنان وتل ابيب وواشنطن وطهران بهدف الوصول إلى تسوية/ يريدها حفظاً لماء الوجه/ وتريدها مدخلاً إلى اتفاق سلام/ بينما الوساطة وإن كانت غير مكتملة الملامح/ ترتكز على ترتيبات على غرار النموذج السوري/ وتركت شكلها المباشر أو غير المباشر إلى الزمان والمكان المناسبين/لكن الأهم في نظر الوسيط المصري وهو يضع صيغته التأسيسية للتسوية/ هو التعويل على الموقف الأميركي انطلاقاً من رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام في وما إذا كان لبنان ملحوظاً كجزء على الخارطة/ وختمت المعلومات بأن الأميركي إذا ما أراد يستطيع// بإشارة من إصبع سيد البيت الأبيض/ تقف إسرائيل عند حدها وإن كانت كياناً بلا حدود/ إلا أنها وفي خضم الوفود الجوالة المصرية والألمانية وقبلها الأميركية على خطي بيروت تل أبيب رفعت من مستوى تهديدها الذي تخطى حزب إلى الدولة اللبنانية رئاسة وحكومة/ وأمام وزرائه قال بنيامين نتنياهو سنفعل ما يلزم لمنع جبهة لبنان من أن تعود مصدر تهديد/ ليذهب وزير حربه يسرائيل كاتس أبعد منه بالتهديد المباشر إلى استهداف العاصمة بيروت// ومن آخر المستجدات المرتبطة بكل ما تقدم/ فتح لبنان خطاً أمنياً مباشراً مع الرياض/ بوفد ثلاثي توجه إلى المملكة ويضم كلاً من أحمد الحجار ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير ومدير عام اللواء رائد العبدالله/ وبحسب معلومات الجديد فإن الزيارة تستمر ليوم الأربعاء المقبل على أن يلتقي الوفد خلالها بالمبعوث السعودي يزيد بن فرحان// وأهل مكة .. أدرى بشعاب لبنان.