مقدمة النشرة المسائية 25-11-2025

حريقٌ ليلاً أودى بحياةِ ثلاثةِ شبَّان/ وغريقٌ نهاراً غَصَّت فيه المجاري عن تصريفِ المليمترات المتساقِطة/ ففاضَتِ الطرقاتُ وجَرَت من فوقِها الأنهار/ واجتَاحَت مستشفياتٍ وحاصَرت موظفينَ في وِزارات ومنها وِزارةُ العمل/ فما العملُ معَ ظاهرةٍ طبيعية تزورُنا كلَّ سنةٍ مرَّةً/ مخلِّفةً آثاراً كارثيةً من صُنع الإنسان/ تتكرَّرُ عند كل "شتوة"/ وتجرُفُ معها المسؤوليةَ والمحاسَبة// ما طمَرَهُ الشتاءُ إنْ كان في علاقة وَزارةِ الأشغال أو مسؤوليةِ "مجاري الصرفِ الصِّحي" الواقعة تحت وصايةِ وَزارة الطاقة والمياه/ وُجِدَ نقيضُه في ديوان المحاسبة/ وحيث لم يَجرُؤِ الآخَرون/ أصدرَ الديوانُ تقريرَه القضائيَّ المتعلق بوزراءِ الاتصالات/ وأَبلغ الديوانُ الأمانةَ العامة لمجلسِ النواب بقرارِه المفصَّل بالتجاوزاتِ والمخالفاتِ المنسوبة إلى الوزراءِ المعنيين بالجُرم المشهود وتغريمِهم بملايين الدولارات/ فيما اصدر حُكمَ البراءةِ بحق الوزيرِ الاسبق بطرس حرب ورأى في مطالعتِه القضائية أنَّ فَسخَ حرب عقْدَ الإيجار لمبنى قصابيان جنَّبَ الخزينةَ العامة أضراراً ماليةً كبيرة تُقَدَّرُ بنحوِ عشرينَ مِليونَ دولار/ وانطلاقًا من ذلك، قرّرتِ الهيئةُ إعفاءَ الوزير بطرس حرب من العقوباتِ سَنَداً للمادة 62 من قانون تنظيمِ ديوان المحاسَبة// بين بصيصِ الأملِ الطالع من ديوانِ المحاسبة على طريق الإصلاح/ والحريقِ والغريق/ يتمسكُ "بقشة" الدبلوماسية/ وأولُ الغيث تفعيلُ الدورِ القَطري كضِلعٍ من أضلاعِ الخُماسية/ والمرتقب وصولُه إلى لبنان على مفاعيلِ مشاركتِه في اللقاء الثلاثي الفرنسي والسعودي والمصري في قِمة العشرين في جوهنسبورغ/ مسبوقاً بوصول وزيرِ الخارجية المصرية بدر عبد العاطي مساءً إلى وكان في استقباله على أرض المطار وزير الإعلام بول مرقص/ على أن تنطلقَ لقاءاتُه غداً في المَقارِّ الرئاسية/ وفي المعلومات أنَّ خيبةَ الأمل التي غادر بها رئيسُ الاستخبارات اللواء حسن رشاد برفضِ حزبِ المبادرةَ المصرية/ عاد وزيرُ الخارجية بعكسِها/ إذ تضيفُ المعلومات أنه يأتي بضوءٍ أخضرَ إيراني لوضع المبادرةِ على السكة/ حاملاً في جُعبتِه حصيلةَ اتصالاتٍ أجراها مع كلٍّ من الجانب السعودي والفرنسي والأميركي والإسرائيلي لخفضِ التصعيد/ وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ فإن العُقدةَ تكمُنُ في الموقف المتصلِّب الذي لم يلتزمْ باتفاق وقف إطلاق النار/ ويردُّ بمزيدٍ من الاعتداءات على مقترح لبنان للتفاوض وعلى المبادرةِ الرئاسية التي طرحَها رئيسُ الجمهورية/ وبحَسَبِ المصادر عينِها فإن تتذرعُ بما تصطلح على تسميتِه "بالأمنِ السيادي" في مواصلة اعتدءاتِها على لبنان/ وربطاً بالحَراكِ الدبلوماسي من خارج المشهد المحلي/ تتجهُ الأنظارُ غداً إلى باريس واللقاءِ الثنائي بين وزيرَي الخارجية الفرنسي والإيراني// كَثُرتِ "الحركة" ولا بركةَ حتى اللحظة/ معَ ما نشرته صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتِها بأن إسرائيل تعملُ على تهيئة الأرضية لاستئناف الحرب على لبنان وغزة/ في مقابل تمسكِ الرئيسِ الأميركي بمسار السلام في والذي يعملُ نتنياهو على "تلغيمِه" بتحويلِ الحرب إلى واقعٍ دائم/ في هذا الوقت أبرقَ ترامب إلى رئيسِ الجمهورية العماد جوزاف عون/ وفي تهنئته لمناسبة ذكرى الاستقلال قال ترامب إن لبنانَ موجودٌ على مفتَرقِ طرقٍ تاريخي مع فرصة لرسم مسارٍ نحو مزيدٍ من الاستقرارِ والازدهار الاقتصادي للبنانَ وشعبِه/ مشيداً بالقراراتِ الشجَاعة التي اتخَذَتها هذه الحكومة/ وإذ يتطلعُ ترامب إلى تعميق الشراكة بين لبنان َوالولاياتِ المتحدة/ فالأمرُ رهنُ إشارةٍ منه لإيقافِ نتنياهو عند حدِّه.