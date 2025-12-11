الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-12-2025

2025-12-11 | 13:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 11-12-2025

صُدفةٌ منَسَّقة أم ميعادٌ مُسَبَّق/ المهمُّ الجوهرُ في زيارة السفيرِ الأميركي ميشال عيسى الثانية خلال أربعٍ وعشرين ساعةً إلى عين التينة/ حيث الخطُّ سالِكٌ وآمِن بينها وبين عوكر// فما الذي جرى في الساعاتِ الفاصلة بين اللقاءَين؟/ وخصوصاً أنَّ "الأخَ الأكبر" يشكلُ صِلةَ الوصلِ مع حارة حريك// في تعريف اللقاء أنَّ التواصُلَ المباشِر بين الإدارةِ الأميركية عبر سفيرِها وعين التينة يهدِفُ إلى تصحيح الأجواءِ "المغلوطة" و"تقليمِ أظافرِ الوُشاة"/ أما في الكواليس فتَحومُ الشُّبُهاتُ حول ما يمكنُ أن يكونَ الرئيس نبيه بري قد حَمَله "بالواسطة" من حارة حريك وسلَّمَ أجواءه إلى الطرف الأميركي// الزيارةُ اللافتة قابَلَها فَكُّ "الُّلغز" حول عدم التقاءِ الثنائي نبيه بري وسيمون كرم حتى تاريخِه/ وبحَسَبِ مصادرَ سياسيةٍ متابِعة فإنَّ بري مَعنيٌّ بالأفعالِ لا بالأسماء/ وهو مَهَّد الطريق وتَرك جدولَ مواعيدِه مفتوحاً أمام كرم في حال طَلَب اللقاء// وفي المشهد السياسي التصاعدي/ فإنَّ "أجندة" لبنان ازدَحَمت باستحقاقاتِ ما قبلَ نهايةِ العام/ حيث تشهدُ الأيامُ القليلةُ المقبلة/ زيارةَ رئيسِ الحكومة المصرية إلى لبنان بناءً على دعوةٍ مُسَبَّقة من نظيرِه اللبناني/ وتأتي الزيارة متمِّمَةً للجهود المصرية التي بدأت مع رئيسِ الاستخبارات تلاهُ وزيرُ الخارجية لتجنيبِ لبنانَ خطَرَ التصعيد/ والتوصلِ إلى صيغةٍ للحل/ يلي الزيارةَ الاجتماعُ الثاني للميكانيزم في التاسعَ عَشَرَ من الشهر الجاري/ وإن بَقِيَت وقائعُ الاجتماعِ الأول بعد رفدِها بعنصرٍ مدني على حالِها/ وسَطَ تعنُّتِ الجانب الإسرائيلي وإمساكِه بورقة التصعيد/ وتاريخُ التاسعَ عَشَر مرتبطٌ عضوياً بموعد التاسعِ والعشرينَ منه/ واللقاءِ المرتَقَب في واشنطن بين الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب ورئيسِ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وما إذا كان ترامب سيوسِّعُ الهامشَ أمام نتنياهو على الأرضِ اللبنانية/ أم سيَرفعُ بوجهِه البِطاقةَ الحمراء انطلاقاً من طرحِه للسلام في الشرق الأوسط/ وإلى حينه/ يَبرزُ لقاءُ باريسَ المقبل بين الثلاثيِّ السعوديِّ الفرنسيِّ الأميركي/ والذي من الممكنِ أن يُطَعَّمَ بلبنانيٍّ من رتبة قائدِ الجيش/ وفي استعادةِ الديناميكية الثلاثية/ سيتصدَّرُ عنوانُ دعمِ الجيش لتمكينِه من إتمام مَهمتِه في حصر السلاح/ بعد تسجيل نِقاطٍ إيجابيةٍ فرنسية لمَسَتها جولةُ الموفد جان إيف لودريان عن تقدمٍ كبير جنوبَ ضِفة الليطاني/ وإلى حين تصريفِ هذه الأعمال / فإن الرئيس نبيه بري وأمام وفدِ نَقابة الصِّحافة/ وَضع بعضَ الأمورِ في نِصابها/ ومن موقعِه رفضَ رفضاً قاطعاً مخاطبةَ اللبنانيين بلغةِ التهديد خاصةً تلك الصادرةَ عن الدبلوماسيين/ واصفاً ما قاله السفير توم براك عن ضمِّ لبنانَ إلى سوريا "بالغلطة الكبيرة وغيرِ المقبولة على الإطلاق/ وعن التفاوض أكد بري المُسَلَّماتِ اللبنانية / متحدثاً عن نسبةِ التسعين في المئة التي أنجزَها الجيشُ اللبناني على أن يُكملَ ما تبقى من خُطته مع نهاية العام/ وعن "أم المعارك" على جبهة الانتخابات النيابية أكد بري المؤكد من حيثُ أنها لن تَجريَ إلا وَفقَ القانون النافذ معَ تسجيلِ انفتاحِه على أيِّ صيغةٍ تُفضي إلى توافق/ "وإلغاء ما في" "وتأجيل ما في"/ ولتطبيقِ الطائف تعالَوْا إلى "كلمةٍ سَواء" .
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 11-12-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

11-12-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
2025-12-10
مقدمة النشرة المسائية 09-12-2025
2025-12-09
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025
2025-12-08
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025
2025-12-07
مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 05-12-2025
2025-12-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025