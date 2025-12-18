الأخبار
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025

2025-12-18 | 13:05
هي ليست غيرة "النبيه" بقَدْر ما هي حِنكة مَن يُديرُ مزرعةَ "الحكيم" ويُخرِجُ منها "الأرانب" متى يشاء/ ويشاءُ تقاطعُ المصالحِ بين كتلِ النظامِ الحاكم// فعلى قاعدةِ التشريعِ "بالتراضي"/ خَتمت جلسةُ كانون مَحضرَ أيلول بتجميد قوانين الانتخاب تمهيداً لسيناريوهات التمديد والتأجيل/ وأقرّت سلسلةِ مشاريعِ قوانين/ وَصَلت خطَّ الجنوب بقَرضِ إعادةِ الإعمار/ ومَدَّت أنابيبَ المياه إلى العاصمة بيروت/ وعند جسرِ العدلية استقرَّ "طفل عدوان المدلل" بإقرار قانونِ استقلاليةِ القضاء/ وبالستة وستة مكرر انفَضَّ الخلافُ "المرتَجَل"/ في معركةٍ شنَّها رئيسُ حزب القوات ضد طواحينِ الهواء/ فارتَدَّ مَن أسماهم بالشياطينِ عليه/ وأَمَّنوا النِّصابَ بخمسةٍ وسبعين نائباً/ وسارتِ الجلسةُ على بياض/ برصيدٍ مكشوف و"طبشت" فيها كفَّةُ أكثريةِ الكتلِ المشارِكة المتمثلة بالثنائي والاشتراكي والوطني الحر والاعتدال/ مُطَعَّمةً بتغييريين/ في مقابلِ كفَّةِ الأقليةِ "الممانِعة" لانعقاد الجلسة ترأَّسَها القواتيُّ والكتائبي// لم يكنْ تحديدُ موعدِ الجلسة وليدَ لحظتِه/ بل تمَّ بحَسَبِ معلوماتِ الجديد بناءً على طلبٍ معجّل من رئيسَيِ الجمهورية والحكومة/ جوزاف عون ونواف سلام/ وخلال اجتماعٍ ثلاثيٍّ استباقي ضمَّ بري وسلام وبوصعب اثنى رئيسُ الحكومة على السرعةِ في التلبية لإقرارِ مشاريعِ قروضِ البنك الدولي/ وقبل أن يَفتتح "سيدُ المجلس" الجلسة افتَتَحت إسرائيل نهارَ لبنانَ بسلسلةِ غاراتٍ رَبَطت جنوبَه ببقاعه/ وهو ما رأى فيه بري تكريماً لاجتماع الميكانيزم غداً/ ورسالةً بالنار لمؤتمر باريس المخصص لدعم الجيشِ اللبناني/ الذي انطلقَ اليومَ باستقبالٍ لافت/ وبحَفَاوةٍ بالغة لقائد الجيش رودولف هيكل/ ومن خلاله للمؤسسةِ العسكرية في رسالةٍ فرنسية واضحة بأنَّ الجيشَ يتصَدَّرُ الاهتمامَ الدولي لناحية تنظيمِ مؤتمرٍ دولي لدعمه مطلَعَ العامِ المقبل وهو ما أَعلنته الخارجيةُ الفرنسية بالتكافُلِ والتضامن بين الولاياتِ المتحدة الأميركية والمملكةِ العربية السعودية ولبنان/ بعد محادثاتٍ رُباعية تناولت سُبلَ تأمينِ الدعم لجهة السيطرةِ على السلاح ومتابعةِ الأوضاع جنوباً معَ إدانةِ الضَّرَباتِ الإسرائيلية والدعوةِ إلى خفضِ التصعيد/ وإلى الاقتراحِ الفرنسي بإنشاءِ آليةِ مُراقَبةٍ مَيدانية توثِّقُ عملَ الجيش اللبناني/ تعملُ باريس على طرح آليةٍ ثانية تواكِبُ نزعَ السلاح/ فيما قدَّم لبنان بحَسَبِ مصادرَ متابِعة لاجتماع الرُّباعية أولوياتِه في المفاوضات وتتمثلُ بتحريرِ الأراضي المحتلة ووقفِ الخروقاتِ الإسرائيلية وتحريرِ الأسرى/ وعلى هامش الاجتماع الرسمي يقدِّمُ قائدُ الجيش عرضاً في دوائرِ القرار الفرنسي حول التحدياتِ التي يواجِهُها الجيشُ بالتزامن مع استمرارِ الاعتدءاءات الإسرائيلية على أنْ تحضُرَ ملائكةُ الميكانيزم في باريس بعد انضمام مدنيٍّ لبناني إليها// وإلى حين اجتماعِ اللجنةِ غداً في الناقورة/ وصلَ رئيسُ الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بيروت/ مسبوقاً بحملةِ تهويلٍ على جَناح معلوماتٍ أُلقيت في سُوق التداول وتحدثت عن رسالةٍ عاليةِ النبرة ضد حزبِ الله يحمِلُها مدبولي/ الأمرُ الذي نفاهُ السفيرُ المصري علاء موسى جملةً وتفصيلاً وأكد للجديد أنه كلامٌ عارٍ تماماً من الصِحة وأقلّ ما يُقال فيه إنه كلامٌ فارغ.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 17-12-2025
2025-12-17
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
2025-12-16
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025
2025-12-15
مقدمة النشرة المسائية 14-12-2025
2025-12-14
مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025
2025-12-13
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
2025-12-12
