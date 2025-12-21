مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025

عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية لن يمر في مجلس النواب
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025

2025-12-21 | 13:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025

لا استراحة في لبنان/ وعلى امتدادِ مساحتِهِ وتاريخِه/ أزمةٌ تمسكُ بيدِ أزمة/ حتى بات محصناً من الحلول لا من المشكلات// وعلى الرَمَقِ الأخير من عامٍ مثقلٍ بالأحداثِ السياسية منها والأمنية/ سجّلت أيامُهُ المتبقية أزمةً مالية لم تكن طارئة على المشهدِ الداخلي، إنما استعصت خلالَ السنواتِ العجاف على المقاربة وحتى الاقترابِ منها/ وكونها تمسُ حقوقَ الناس فلا داعي للعجلة/ إلى أن غادرت الحكومةُ الحالية منطقةَ إدارةِ الأزمة إلى اجتراحِ الحلِّ لها/ بمشروعِ قانونِ الانتظامِ الماليّ واستردادِ الودائع/ على أن تطرحَهُ غداً للنقاشِ على طاولةِ مجلسِ الوزراء في بعبدا// حسابُ المشروعِ الحكوميّ لم يتلاءم مع بيدرِ جمعيةِ المصارف/ وإن هو أعطى حلاً بالتراضي ووزعَ الخسائرَ بالثلاثة على الحكومة والحاكمية والحاكمِ بأمر المال/ إلا أنَّ الجمعية حفرت "الفجوة" ووقعت فيها/ وخليتُها انقسمت على نفسها بين مصارفَ تلوحُ بالإضراب/ وبين من ينتظر ليبني على نتائجِ جلسةِ بعبدا المقتضى// وفي مطلقِ الأحوال فإنَّ قرارَ الإضراب/ ليس أُحادي الجانب وغير متعلق برئيسِ الجمعية سليم صفير ومجلس إدارته بل هو يحتاجُ إلى قرارٍ يصدرُ عن الجمعية العمومية وبالتصويت// لم يرضَ المؤتمنُ على الودائعِ بقانونِ سدِّ الفجوة ولم يرضَ بعضُ المودعين المنضوينَ تحت "صرخة المودعين" والذين يدورونَ في فلكِ "مصرفيين" بالحلِ المطروح/ فدَعوا لاعتصامٍ غداً تزامناً مع انعقادِ جلسةِ مجلسِ الوزراء/ وبين الجاني والمجني عليه/ أنشأتِ الحكومةُ لجنةَ "ميكانيزم مالية" للتحكيمِ بين الخصوم بمشروع قانون إنْ سلكَ من مجلس الوزراء ووصل إلى المجلس النيابي بالبريد "الجوال" فدون إقرارهِ هيئةٌ عامة وكتلٌ نيابية "متناحرة" قد تُلقي بهِ إلى بئسِ مصير "الكابتال كونترول"// بالتوازي لم تُغيِّب عطلةُ نهاية الأسبوع الأطرافَ عن مركزِ القرار بحصر السلاح/ ليدخل مصطلحُ "بين النهرين" عنواناً لليوم التالي/ وفي هذا للإطار كشف رئيس الحكومة نواف سلام أنه بانتهاء العام الحالي تنتهي مرحلة جنوب الليطاني والاتجاه صوب الشمال من ضفة نهر الأولي/ فيما ستشمل المرحلة الثالثة العاصمة بيروت وجبل لبنان/ قبل الانتقال بقاعاً والمرحلة الرابعة تليها بقيةُ المناطق/ على أن تكون بداية العام المقبل محطةً لتقييم مجلس الوزراء المرحلةَ الأولى مع التأكيد على ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة/ ومدى تجاوب حزب الله مع الجهد اللبناني في حصرية السلاح// في المقابل بقيت إسرائيل على وتيرة تصعيدها والتي ضُبِطت اليوم على إيقاع المسيرات فاستهدفت سيارة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل وألقت قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة/ في حين عثَر الجيش اللبناني على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون وعمل على تفكيكه/ وفي وقت تناور إسرائيل في لبنان وغزة، في المنطقة الفاصلة بين "أقل من حرب وأكثر من تصعيد"/ برزت الضفة الغربية إلى واجهة الأحداث اليوم/ وإضافةً إلى الحرب "الصامتة" التي تشنها ضد الفلسطينيين وافق المجلس الأمني المصغر على إقامة تسْعَ عشْرَةَ بؤرةً استيطانية جديدة/ بعضُها أُزيل سابقاً ووضَعَت حجرَ أساسه مجدداً الحكومة الحالية بجناحِها المتطرف.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

21-12-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
Play
2025-12-19
Play

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025

2025-12-19

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
Play
2025-12-18
Play

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025

2025-12-18

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2025
2025-12-20
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
2025-12-19
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
2025-12-18
مقدمة النشرة المسائية 17-12-2025
2025-12-17
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
2025-12-16
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025
2025-12-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025