مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025

لا استراحة في لبنان/ وعلى امتدادِ مساحتِهِ وتاريخِه/ أزمةٌ تمسكُ بيدِ أزمة/ حتى بات محصناً من الحلول لا من المشكلات// وعلى الرَمَقِ الأخير من عامٍ مثقلٍ بالأحداثِ السياسية منها والأمنية/ سجّلت أيامُهُ المتبقية أزمةً مالية لم تكن طارئة على المشهدِ الداخلي، إنما استعصت خلالَ السنواتِ العجاف على المقاربة وحتى الاقترابِ منها/ وكونها تمسُ حقوقَ الناس فلا داعي للعجلة/ إلى أن غادرت الحكومةُ الحالية منطقةَ إدارةِ الأزمة إلى اجتراحِ الحلِّ لها/ بمشروعِ قانونِ الانتظامِ الماليّ واستردادِ الودائع/ على أن تطرحَهُ غداً للنقاشِ على طاولةِ مجلسِ الوزراء في بعبدا// حسابُ المشروعِ الحكوميّ لم يتلاءم مع بيدرِ جمعيةِ المصارف/ وإن هو أعطى حلاً بالتراضي ووزعَ الخسائرَ بالثلاثة على الحكومة والحاكمية والحاكمِ بأمر المال/ إلا أنَّ الجمعية حفرت "الفجوة" ووقعت فيها/ وخليتُها انقسمت على نفسها بين مصارفَ تلوحُ بالإضراب/ وبين من ينتظر ليبني على نتائجِ جلسةِ بعبدا المقتضى// وفي مطلقِ الأحوال فإنَّ قرارَ الإضراب/ ليس أُحادي الجانب وغير متعلق برئيسِ الجمعية سليم صفير ومجلس إدارته بل هو يحتاجُ إلى قرارٍ يصدرُ عن الجمعية العمومية وبالتصويت// لم يرضَ المؤتمنُ على الودائعِ بقانونِ سدِّ الفجوة ولم يرضَ بعضُ المودعين المنضوينَ تحت "صرخة المودعين" والذين يدورونَ في فلكِ "مصرفيين" بالحلِ المطروح/ فدَعوا لاعتصامٍ غداً تزامناً مع انعقادِ جلسةِ مجلسِ الوزراء/ وبين الجاني والمجني عليه/ أنشأتِ الحكومةُ لجنةَ "ميكانيزم مالية" للتحكيمِ بين الخصوم بمشروع قانون إنْ سلكَ من ووصل إلى المجلس النيابي بالبريد "الجوال" فدون إقرارهِ هيئةٌ عامة وكتلٌ نيابية "متناحرة" قد تُلقي بهِ إلى بئسِ مصير "الكابتال كونترول"// بالتوازي لم تُغيِّب عطلةُ نهاية الأسبوع الأطرافَ عن مركزِ القرار بحصر السلاح/ ليدخل مصطلحُ "بين النهرين" عنواناً لليوم التالي/ وفي هذا للإطار كشف رئيس الحكومة نواف سلام أنه بانتهاء العام الحالي تنتهي مرحلة جنوب الليطاني والاتجاه صوب من ضفة نهر الأولي/ فيما ستشمل المرحلة الثالثة العاصمة وجبل لبنان/ قبل الانتقال بقاعاً والمرحلة الرابعة تليها بقيةُ المناطق/ على أن تكون بداية العام المقبل محطةً لتقييم مجلس الوزراء المرحلةَ الأولى مع التأكيد على ضرورة قيام بخطوات مقابلة/ ومدى تجاوب مع الجهد اللبناني في حصرية السلاح// في المقابل بقيت إسرائيل على وتيرة تصعيدها والتي ضُبِطت على إيقاع المسيرات فاستهدفت سيارة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل وألقت قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة/ في حين عثَر على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون وعمل على تفكيكه/ وفي وقت تناور إسرائيل في وغزة، في المنطقة الفاصلة بين "أقل من حرب وأكثر من تصعيد"/ برزت الضفة الغربية إلى واجهة الأحداث اليوم/ وإضافةً إلى الحرب "الصامتة" التي تشنها ضد الفلسطينيين وافق المجلس الأمني المصغر على إقامة تسْعَ عشْرَةَ بؤرةً استيطانية جديدة/ بعضُها أُزيل سابقاً ووضَعَت حجرَ أساسه مجدداً الحكومة الحالية بجناحِها المتطرف.