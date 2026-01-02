الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026

2026-01-02 | 13:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026

خَرج التصعيدُ من استراحة الأعياد وعادَ إلى مربّعِ الساحات ليتمِّمَ واجباتِه المَيدانيةَ بصاعِقٍ إسرائيلي واعتداءاتٍ رَبَطتْ جنوبَ لبنان ببقاعِه الغربي/ وأَتَتْ بعد تمهيدٍ توَلَّته وسائلُ اعلامٍ عبريةٌ تحدثت عن مستوى الجاهزيةِ واستعدادِ الأجهزةِ الأمنية لعَرضِ مجموعةٍ من الخِياراتِ العسكرية لتنفيذ ضَرَباتٍ ولكنْ من دونِ الانزلاقِ إلى تفكيكٍ كامل لاتفاقِ وقفِ اطلاق النار/ وكان لافتاً أنَّ افتتاحَ التصعيدِ في العامِ الجديد أتى بغاراتٍ استَهدفت شَمالَ النهر/ في إشارةٍ إلى المرحلةِ المَيدانية المقبلة// الكلامُ الإعلاميُّ المُمهِّد والتصعيدُ الميَدانيُّ المُنَفَّذ/ يَترافقانِ معَ استمرارِ الجهودِ الدبلوماسية من جهة، والإجراءاتِ التي اتَّخَذها الجيشُ اللبناني من جهةٍ ثانية/ وفي هذا الإطار عَلمتِ الجديد أنْ لا مواعيدَ محدَّدةً حتى الساعة لموفَدِين دبلوماسيين/ وأنَّ الموفدَ الفرنسي جان ايف لودريان الذي كان من المتوقع وصولُه مطلَعَ الأسبوع/ قد أجَّلَ زيارتَه من دون إعطاءِ موعدٍ محدّد/ وإنْ كانتِ الدوافعُ تتلخصُ بالرغبةِ الأميركية في عدمِ المشارَكةِ الفرنسيةِ المدنية في اجتماع الميكانيزم المقبل// وعلى زمنِ الانتظارات في المِلفات والعناوينِ الدبلوماسيةِ والميدانية/ يمتلئُ ميدانُ الاحداث بروايات ابو عمر/ التي تكشِفُ هَشاشةَ الطبقةِ السياسية واستغلالَ مَقامِ العِمامة الجليلة / وحجمَ الاوهامِ التي بُنيت على اُسُسِها قصورٌ من رمالٍ متحركة/ وفي متابعةٍ لمسلسلِ الكشفِ عن معطياتٍ وحقائق/ تَنشُر الجديد اليومَ تسجيلاً صوتياً يوثّقُ مكالمةً هاتفية بين الشيخ خلدون عريمط ووسيطٍ يطلبُ منه التوسطَ لدى احمد حَدَّارة الذي اكتشفَ خِداعَ الاميرِ الوهمي/ وفي سلسلةِ الاسماءِ والمعلومات فإنّ الجوَّ السياسي واقعٌ بين الإرباكِ والوهمِ وبازارِ الأسماء المتداوَلة وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ/ فهو يدلُّ على خَلَلٍ فاضح في الممارسة السياسيةِ الخفيفة عند بعضِ أهلِ السياسة والنافذينَ في البلد// ومن الساحةِ اللبنانيةِ المفتوحة على احتمالاتِ الاستحقاقاتِ القريبةِ المدى/ إلى ساحاتِ إيرانَ التي خَرَجت باحتجاجاتٍ على خلفية غلاءِ المعيشة وشَهِدت مواجهاتٍ بين قواتِ الأمن والمتظاهرين/ وعلى الخطِ الإيراني الساخن دخلَ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب على هيئةِ المُنقِذ/ مُعلِناً استعدادَ بلادِه للانطلاق من اجل إنقاذِ المتظاهرين السلميين/ كلامُ الإنقاذِ هذا قُوبِلَ بردودٍ على خطوطِ التوترِ العالي إيرانياً/ إذ هَدَّد المستشارُ السياسي للمرشد الإيراني علي شمخاني بقطعِ أيِّ يَدٍ تحاولُ الاقترابَ والتدخل// ولم تَغِبْ إسرائيل عن المشهدِ الإيراني ونَقَلت وسائلُ إعلامٍ عبريةٌ أنَّ نتنياهو يُجري مشاوراتٍ وتقييماتٍ للوضع في إيران// وفي خلاصة التطورات/ من لبنان الذي يتأرجحُ بين الطُّمَأنينةِ لابتعادِ شبحِ الحرب وانتظارِ وصولِ الموفَدِين الدوليين/ وبين التهديدِ الإسرائيلي وإبقاءِ الوضع على حافَّةِ الحلولِ والمواجَهة/ إلى إيرانَ التي تدخلُ احتجاجاتُها اليومَ السادس/ مروراً بغزةَ حيث ما زالت إسرائيل تَرفضُ فتحَ مَعبرِ رفح والذي يشكلُ خطوةً لبدايةِ تنفيذِ المرحلةِ الثانية من الاتفاق/ فإنَّ حجمَ التناقضاتِ في المنطقة يُرخي بظِلالِه على مسار الأحداث وعلى محاولاتِ فَكِّ شيفرة لقاءِ ترامب نتنياهو والتي تبقى معلَّقةً بينَ الكلامِ المُعلَن والنوايا المخبَّأة/ من المَيدانِ اللبنانيِّ القريب إلى الساحةِ الإيرانيةِ الأبعد.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

02-01-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
Play
2026-01-01
Play

مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026

2026-01-01

مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
Play
2025-12-31
Play

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025

2025-12-31

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2025
2025-12-30
مقدمة النشرة المسائية 29-12-2025
2025-12-29
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2025
2025-12-28
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2025
2025-12-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026