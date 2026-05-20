الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

2026-05-20 | 13:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

من تأجيلِ جلسةِ الخميسِ النيابية الى انتظارِ جلَساتِ واشنطن التفاوضية/ تتداخَلُ المِلفاتُ على طاولاتٍ داخليةٍ وخارجية وفي الاروقةِ التشريعية والدبلوماسية// فعلى قاعدةِ العفوِ عند المَقدِرة/ أَعفى رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري الهيئةَ العامة من مناقشةِ قانونِ العفو معلِناً تأجيلَ جلسةِ الخميس الى موعدٍ آخَرَ في محاولةٍ لاحتواء التوترِ وافساحِ المجال امام مَزيدٍ من التوافقِ السياسي/ وسَحَب بري فَتيلَ تفجيرِ الجلسة على خلفية الاعتراضاتِ والاحتجاجات المترافِقة معَ تحريضٍ طائفي ومذهبي بحَسَبِ مكتبِه الاعلامي/ وبدتِ الصورةُ انه وبعد توافقِ الامس داخلَ لجانِ البرلمان/ انقلبَ شارعُ المحتَجّين على اتفاقِ ساحة النجمة/ وخصوصاً معَ وجودِ نوابٍ بلُغَتَين: واحدةٍ لزوم الشعبوية واخرى لزوم التشريع/ والمسارُ المتوقع اليوم هو ترحيلُ العفو الى ما بعدَ الاضحى على ان تُفتَحَ دورةٌ استثنائية يُبنى فيها على الشيءِ مُقتضاه// اما على جدول اعمال طاولاتِ واشنطن المرتَقبة فقد بدأت عمليةُ الاستكشافِ وفحصِ منسوبِ التوقعاتِ وقياسِ مستوياتِ الضغوطِ الميدانية والدبلوماسية/ علماً ان لبنان لم يتبلغْ بعدُ الاجراءاتِ والترتيباتِ الاميركيةَ التي ستُتخذ في اجتماع البنتاغون/ كما ان الوفدَ العسكري اللبناني لم يُحسَمْ امرُه بعدُ لا شكلاً ولا عدداً/ وتقول مصادرُ متابِعة للمفاوضات إنَّ الوفدَ اللبناني وعلى واقعِ عدمِ الالتزامِ الفِعلي بتطبيقِ وقفِ اطلاق النار/ فإن اولويتَه ستكونُ البحثَ في تثبيتِه/ كما انَّ الاتصالاتِ اللبنانيةَ مستمرةٌ معَ الجانبِ الاميركي من اجل الضغط على اسرائيل للالتزام الفعلي بوقف اطلاق النار// ويبقى المَيدانُ في دائرة المراوَحةِ والتصعيدِ بين وعدٍ لم تنفذْه واشنطن بالضغط على اسرائيل وردعِها وبين واقعِ التهجيرِ والتدميرِ والاخلاءات/ والسؤال عمَّا يمكنُ ان يبقى من خريطة القرى والبلدات معَ حلولِ التاسعِ والعشرين من ايار/ وعمَّا يمكنُ ان يُبحثَ في اجتماع البنتاغون ما دامت جرائمُ اسرائيلَ مستمرةً ووقفُ النارِ لم يُحترمْ// وفي الطريق الى واشنطن تتحضّرُ بيروت لزياراتٍ دبلوماسية اولُها من الموفدِ الفرنسي جان ايف لودريان والمتوقع وصولُه بعد عيدِ الاضحى/ وفي جُعبته عناوينُ متصلةٌ بالقلق الفرنسي على المسار اللبناني ميدانياً وسياسياً/ وتقول مصادرُ دبلوماسيةٌ للجديد إنَّ باريس تراقِبُ سَيرَ المفاوضاتِ اللبنانية الاسرائيلية ومرتاحةٌ للموقف الاميركي الذي بات اكثرَ تفهُّماً للواقع اللبناني/ وعلى جدولِ مباحثاتِ لودريان استحقاقُ نهايةِ العام وما يمكنُ ان تكونَ عليه البدائلُ العمليةُ لليونيفل وهو ما يشكلُ اهتماماً فرنسياً فوق العادة// وعلى خط واشنطن طهران/ يدخلُ عاملُ التهدئة السعودي/ ومعَ تقديرِ المملكة العالي لتجاوُبِ الرئيسِ الاميركي دونالد ترامب بمنحِ المفاوضاتِ فرصةً للتوصل الى اتفاق/ فإن وزيرَ الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان توجه ايضاً الى ايران بالقول إننا نتطلعُ لتجاوُبِها عاجلاً معَ الجهودِ المبذولة لتقدُّمِ المفاوضات// وعلى هذه الحال/ اعلن ترامب منْحَ ايران فرصةً اخيرة قائلاً إنه ليس في عجَلةٍ من امره/ أمَّا ايران فمشغولةٌ باستقبال وزيرِ الداخلية الباكستاني للمرة الثانية خلال اقلَّ من اسبوع// وطاولةُ اسلام اباد تَنتظرُ المتحارِبينَ للوصول الى اتفاقٍ يتمُّ العملُ على انجار صيغتِه النهائية/ وتتقاطَعُ عند مُسَوّدتِه المصالحُ الاقتصادية والاعتباراتُ النَّووية وموازينُ القوى العالمية .//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

20-05-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 19-05-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 19-05-2026
2026-05-19
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2026
2026-05-18
مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026
2026-05-17
مقدمة النشرة المسائية 16-05-2026
2026-05-16
مقدمة النشرة المسائية 15-05-2026
2026-05-15
مقدمة النشرة المسائية 14-05-2026
2026-05-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026