الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 23-05-2026

2026-05-23 | 13:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2026

"عينْ التينة" تقاوِمُ مِخرزَ العقوبات/ وتضعُ القضيةَ في عُهدة التحريض وإتاحةِ الفرصة أمام فتنةٍ داخلية أو حربٍ أهلية/ هذا ما نقله زوارُ الرئيس نبيه بري للجديد، وضِمنَها قَلَّل بري من أهمية هذه الخُطوة/ ورَدَّها إلى أصلِها عبر انتظار نتائجِ الوَسَاطات بشأن إيران/ وعلى الأيام المِفصلية التي تقفُ أمامَها المنطقة/ وَضع رئيسُ المجلس رسماً بيانياً فإذا نَجَتِ المفاوضاتُ من محاولات نتنياهو لتخريبِ الحل الدبلوماسي قد تصلُ إلى خواتيمَ إيجابيةٍ/ تُفضي إلى وضعِ اليورانيوم المخصَّب في صُندوقِ الأماناتِ الصيني/ وفي إحاطةٍ اشمَلَ أبدى بري ارتياحَه للدورَينِ القَطري والسعودي في البحث عن حلٍّ سياسي ما يمثلُ مقدِّمةً لمُصالحةٍ عربيةٍ إيرانية في حال الوصولِ إلى اتفاق بين واشنطن وطهران// المحاضَرةَ العامة التي ألقاها "الأستاذ" أمام زوارِه/ إنما جاءت لتثبيتِ موقعِ العارِف بالكواليسِ وبمناقشاتِ الغرفِ المغلقة من جهة/ وللردِّ على معاقَبة "البطانة الضيّقة" منه بأنَّ الإجراءاتِ الأميركيةَ بقصدِ زيادةِ الضغط عليه لفكِّ التحامِه بحزبِ الله/ والقبول بالتفاوض المباشر/ أم كانت عن غيرِ قصدٍ فهي تقوِّي ساعِدَه شعبياً/ أما التلويح له بالواسطة عبر سيف العقوبات علىمقربين منه/ قد تقطع الخزانة الأميركية بقرارها هذا/ صلة الوصل الوحيدة معَ المكوِّن الشيعي وتدفعُه إلى طلب "اللجوء السياسي" مع إيران/ وأخطرُ ما في الأمر دفعُ هذا المكوِّنِ الشيعي بمعتدِلِيه مجدداً إلى الحِضن "الفارسي" في وقتٍ تسعى الإدارةُ الأميركية ومن خلال طاولة واشنطن إلى فصلِ المسار اللبناني عن المسار الإيراني/ وعليه فإن قرارَ العقوبات أكان إجراءً مقصوداً أم عن قِصَرِ نَظَر تأتي بشِقِّها العسكري أيضاً على الجيش والأمنِ العام على مَسافةِ أيامٍ من الاجتماع "الأمني" المرتقَب في البنتاغون// ما للغدْ للغد/ أما اليومَ فتوزعتِ الأدوارُ الإيرانية بالمراسَلة/ فتلقى الأمينُ العامُّ لحزبِ الله برقيةً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مرمَّزَةً على شمول لبنان بورقة التفاهم التي تم التوصلُ إليها بوَساطةٍ باكستانيةٍ مدعومةٍ بوفد قَطري رفيعِ المستوى أمضى خلالها الطرفانِ أياماً بلياليها في طهران/ قبل الخروجِ بمُسَوَّدةٍ كان يُفترض أن يَتلوَ "الماريشال" عاصم منير بنودَها من العاصمة الإيرانية لكنه آثَرَ إرسالَها بالمظروف السري إلى واشنطن/ لكنَّ الرئيس دونالد ترامب وعلى المكشوف أعلن بعد تسلُّمِه المُسَوَّدة/ أنه لا يمكنُه إبلاغُ الإعلام بما إذا كان قد وافقَ عليها قبل إبلاغ الإيرانيين/ وكعادته "حار ودار" حول الأمر/ وقال إنَّ البعضَ يفضّلُ إبرامَ اتفاقٍ والبعضَ الآخَر يفضّلُ استئنافَ الحرب/ قبل أن يضيفَ أنَّ الطرفين باتا أقربَ بكثيرٍ من الاتفاق وقد يَتخذُ قرارَه غداً بعد الاجتماع بكبار المستشارين ومن ضِمنهم ويتكوف وكوشنر ودي فانس لمناقشة أحدثِ ردٍّ إيراني/ ومعَ ذلك أضاف أنه لن يقبلَ إلا باتفاقٍ يتناولُ تخصيبَ اليورانيوم ومصيرَ المخزونِ منه/ ولن يوقِّعَ على اتفاقٍ لا يحصُلُ فيه على ما يريدُه/ وفي المحصِّلة واشنطن تريدُ اتفاقاً بسَلَّةٍ متكاملة من ضِمنِها النووي واليورانيوم/ وطهران جَزَّأت الاتفاقَ واشتَرطت إنهاءَ الحربِ أولاً / والوسيطُ الباكستاني يلعبُ دورَ الحَكَم / يساندُه الظَّهيرُ الصيني/ بمساعدةِ القَطري الذي تولَّى دَورَ حُكام الراية على ملعب التفاوض/  فيما العالمُ جلسَ في صفوف المتفرِّجينَ يراقبُ المُسَوَّداتِ الطائرة/ في ظِل حَراكٍ عربي خليجي تقدمه الأمير القطري بالتواصل المباشر مع ترامب / وهذا الحَراك ارتدى بِزَّةَ "الإطفائي" لمنعِ "عَسْكرةِ" المفاوضات.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

23-05-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026
Play
2026-05-22
Play

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026

2026-05-22

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026
Play
2026-05-20
Play

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

2026-05-20

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026
2026-05-22
مقدمة النشرة المسائية 21-05-2026
2026-05-21
مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026
2026-05-20
مقدمة النشرة المسائية 19-05-2026
2026-05-19
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2026
2026-05-18
مقدمة النشرة المسائية 17-05-2026
2026-05-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026