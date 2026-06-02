مقدمة النشرة المسائية 02-06-2026

استَعصَت حلولُ الأرض/ فرُفِعَ صوتُ الحِكمةِ والعقل ليُسمِع مَن في الأرضِ والسماء صلاةَ "استسقاء" الوَحدةِ الوطنية وتحصينِ السلم الأهلي ونداءَ الاصطفافِ وراء الدولةِ الصادر عن مرجِعياتِ "روح" البلد في دار طائفةٍ جَمَعت كلَّ الطوائف// أما في " الواسعة" بواشنطن/ فقد التقى الضِّدانِ على مفاوضاتٍ رابعة بجُزئها الأول/ تحت وصايةِ الراعي الأميركي/ وإن تغيَّبَ رأسُ دبلوماسيتِه بداعي جلسةِ استماعٍ في الكونغرس// اللقاءُ المجدوَل على توقيتٍ يمتدُّ إلى منتصَفِ الليلة أُحيطَ بكاتِم السِّرية التامة/ إلَّا أنَّ ما سُرِّب من معلوماتٍ للجديد أنَّ الوفدَ ألقى باللائمةِ على الوفدِ خلفية تصريحاتِ مسؤولي حزبِ التي رَفضت معادلةَ عدمِ ضربِ الضاحية في مقابلِ عدمِ ضربِ الشَّمال// أما حزبُ الله وبحَسَبِ مصادرِه فاعتبر أنَّ الضاحية ليست أغلى من أيِّ قريةٍ أو حيٍّ جنوبي/ وأنه غيرُ مَعنيٍّ بأيِّ التزامٍ قبل تحقيقِ وقفِ إطلاقِ نارٍ شامل مع إصرارِه على عدمِ العودة إلى ما قبلَ الثاني من آذار// وبالتزامن معَ سيرِ العملية التفاوضية/ اكتَفت عين التينة "بالترقُّب" وباختصار الموقفِ بأنَّ الأمورَ إيجابية/ في حين رأت مصادرُ بعبدا للجديد أنَّ كلَّ الظروفِ الميدانيةِ والسياسية التي فَرضت صفْقةَ الأمس تسهِّلُ أكثرَ التوجهَ الى وقفٍ شامل لإطلاق النار خلال مفاوضاتِ اليومِ والغد/ والذي يُعتبر مدخَلاً لحل باقي القضايا/ وكَشفتِ المصادرُ أنَّ الطرحَ اللبناني يقومُ على التوازي بين مسارَيْ الإنسحابِ الإسرائيلي وعودةِ النازحين وإعادةِ الأسرى من جهة وحصرِ السلاح وبسطِ سلطةِ كامل أراضيها من جهة ثانية/ كلُّ هذه المعطياتِ بُنِيت على حُقنةٍ ضدّ شللِ المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني من خلال تدخلِ الرئيسِ الأميركي مباشَرةً مع بنيامين نتنياهو/ وما رافقَ الاتصال بين الطرفين من تصعيدِ لهجة ترامب حدَّ وصفِه نتنياهو "بالمجنون" و"تربيحة الجميلة" بأنه أنقَذه من السِجن وأنه مكروهٌ من الجميع ويعززُ عزلةَ إسرائيل/ في حين أَمسَك الإيرانيُّ بطرفِ الخيط وبعثَ ببرقيةٍ عاجلة إلى الأميركي عبر الوسيط الباكستاني حذر فيها من أنه إذا تم قصفُ الضاحية فسيتمُّ قصفُ الشَّمال/ وما بين القُطَبِ المَخفِية تحركَ السعودي والقطري والمصري وكان لهم الدورُ البارز في "رَتْق" الوضع وعدمِ انزلاقِ الأمور إلى ما لا تُحمَدُ عُقْباه/ ومن هنا يكتسبُ حَراكُ الثلاثية أهميتَه من خلال إسقاط حُلُم نتنياهو تحت مُسَمَّىً دينيٍّ وسياسيٍّ ووجودي باحتلال جنوبِ الليطاني/ وعلى المِظلة هذه كان رئيسُ مجلسِ النواب عَقَدَ الأملَ على أي اتفاقٍ مُستدام إضافة إلى الضامنِ الأميركي المفترض والمتمثل بترامب/ وهو ما ستَظهرُ نتائجُه على طاولة واشنطن/ من خلال إصرارِ الوفد اللبناني على انتزاعِ التزامٍ إسرائيلي بوقفٍ شامل لإطلاق النار ضاحيةً وجنوباً وبقاعاً لا أنْ يتمَّ الاكتفاءُ بتحييدِ الضاحية والعاصمة وتركِ الجنوب للمصير الإسرائيلي/ وفي كِلتا الحالتين إمَّا يَصدرُ هذا الأمرُ عن مفاوضاتِ واشنطن بين إسرائيلَ ولبنان أو عن الأميركي والإيراني على طاولة إسلام آباد// وإذا كان ترامب يبحثُ عن صورةِ نصر فالإطارُ اللبناني أقصرُ الطُّرق//