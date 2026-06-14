عاجل
نائب وزير الخارجية الإيراني: أحد شروط إيران هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
نائب وزير الخارجية الإيراني: أحد شروط إيران هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق
ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق
ترامب: الاتفاق مع إيران سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها
ترامب: الاتفاق مع إيران سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
16 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-06-2026

2026-06-14 | 13:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 14-06-2026

"عدت يا يوم مولدي" ولكن// ففي عيده الثمانين في مدار "برج الجوزاء" أراد ترامب إطفاء شمعة الحرب مع إيران/ وانتظرها من طهران هدية ملفوفة بورق التوقيع على مذكرة التفاهم/ فأتته من طهران بالهروب إلى الأمام من التوقيع على متن "المسيرات"/ ومن تل أبيب على شكل لغم متعدد الرؤوس الحربية الموجهة نحو أكثر من مسار كانت الضاحية مسرحها أما هدفها "فثلاثة بواحد"/ تخريب التوقيع الالكتروني المرتقب بين إيران وواشنطن/ وتعطيل عمل مجلس السلام الذي يرأسه ترامب في غزة وكسر معادلة الشمال مقابل الضاحية/ ومن خلالها تثبيت مبدأ فصل لبنان عن ملف إيران/ الملحوظ في بنود المذكرة/ لكن أهواء بنيامين نتنياهو لم تتقاطع مع برج ترامب الهوائي/ ففي أول تدوينة افتتح بها الرئيس الأميركي يومه/ أقر بأن لبنان جزء لا يتجزأ من اتفاق قريب جداً سيجلب السلام للمنطقة بما في ذلك لبنان/ وتعليقاً على الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت قال/ ما كان ينبغي أن يحدث في يوم مهم كهذا خاصة وأن الهجوم الذي ردت عليه إسرائيل كان بسيطاً للغاية ولا قيمة له/ بحسب ترامب الذي أكمل منشوره باتجاهين: على إسرائيل ألا تشن هجمات أخرى بأي مكان في لبنان كما على حزب الله أن يوقف هجماته على إسرائيل/ وختم بالقول عطفاً على مذكرة التفاهم/ هذه قد تكون بداية سلام طويل وجميل فلا تفسدوه// وإذ أعطى ترامب لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها/ إلا أن ما جرى/ أعاد خلط الأوراق في سباق الأمتار الأخيرة نحو خط النهاية للتوقيع الافتراضي عبر تقنية الفيديو وعلى تلك المسافة الفاصلة/ لعبت طهران بدورها بورقة لبنان/ فوجدت من "الثقب الأسود" الذي أحدثه الهجوم/ ممراً لدخول خاتم الأنبياء ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليبافعلى الخط/ فاتخذت طهران بمستوييها العسكري والسياسي من ضربة "الغبيري" فسحة لردم الهوة" بين الأجنحة الإيرانية المتكسرة" على مذكرة تفاهم وصلت إلى حد اتهام البعض الإيراني لللآخر بالخيانة// ومن تباينها أمسكت إيران بمفاصل الوقت وأعلنت أن "طبخة التوقيع" لم تنضج وتستلزم مزيداً من المشاورات والترتيبات/ فاستقبلت وفداً قطرياً زارها على عجل/ فيما جلست باكستان والولايات المتحدة تعدان الدقائق بعد مهلة الأربع وعشرين ساعة التي حددتها إسلام آباد للتوقيع على مذكرة التفاهم/ بعد مروحة اتصالات أجرتها مع السعودية وقطر شكرتهما فيها على دعم المساعي الدبلوماسية والتقارب بين الأطراف المعنيين/ كل ما تقدم يتشابك فيه الميدان مع الدبلوماسية/ مع التصعيد والتخفيض/ برسائل نارية وسياسية عبر البريد اللبناني/ فعلى وقع الجهود العربية التي بدأت نتائجها تتبلور إلى العلن سعياً للتوصل إلى وقفٍ شامل لإطلاق النار والتي كان لبنان أحد محطاتها الأساسية برزت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت وما تخللها من جولات تفاوضية ولقاءات كان أبرزها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري/ وفي خضم هذه المساعي/ جاء الرد الإيراني في الميدان الجنوبي برسالة حملت دلالات سياسية وأمنية تتجاوز الساحة اللبنانية إلى مجمل المشهد الإقليمي// لكن الرئيس الأميركي فرمل التدخل الإيراني "المسير" ورأى فيه رسالة خفيفة لا تستدعي التصعيد ووقف إطلاق النار الذي يشمل لبنان سيستكمل مساره في مفاوضات واشنطن/ وبحسب مصادر حكومية للجديد/ فإن هذه المفاوضات مستمرة وبدعم عربي/ وبأن ما يحدث من تضحية بالناس لأجل دولة أخرى هو انتحار/ وبحسب المصادر عينها/ ففي كل مرة تقترب الأمور من الحل/ تأتي الرسائل لطرف داخلي وتحل الكارثة/
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 14-06-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

14-06-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026
Play
2026-06-13
Play

مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026

مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026

2026-06-13

مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026

مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026
Play
2026-06-12
Play

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026

2026-06-12

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026

مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2026
2026-06-13
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2026
2026-06-12
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026
2026-06-11
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2026
2026-06-08
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026
2026-06-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026