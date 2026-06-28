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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2026

2026-06-28 | 13:15
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مقدمة النشرة المسائية 28-06-2026

دخل لبنان في المنطقة الضبابية / الواقعة بين مذكرة التفاهم وإعلان واشنطن/ فأصيب بارتجاج داخلي ناتج عن مطبات تحول دون هضم البنود الأربعة عشر / تزامن مع خرق إيراني للأجواء / بخط ساخن بين بري قاليباف/ فكان الأمر شورى بينهما/ وخلص بحسب البيان الرسمي الصادر من عين التينة إلى تثبيت البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية بوجوب إنهاء الحرب في كل الجبهات وضمناً لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها حتى الحدود المعترف بها دوليا منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق وخلال فترة الستين يوما / بما يحقق للبنان تحرير أرضه والحفاظ على سيادته وعلى قراره الوطني المستقل دون أي تنازل/ مع تأكيد مضاف على وجوب أن تباشر اللجنة الفنية الثلاثية المؤلفة من الولايات المتحدة وإيران ولبنان عملها لبحث ومتابعة التفاهمات المتصلة بالوضع الميداني وخاصة في لبنان/ وانتهى الاتصال بحسب بري إلى "شكراً" إيران كما سائر الدول الشقيقة والصديقة لوقوفهم وسعيهم الحثيث لإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان وتحرير أرضه وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم// بحسب المعلن فإن الطرف الإيراني تجاهل إعلان واشنطن كأنه لم يكن / ولحينه لم يصدر أي موقف رسمي إيراني اتجاهه/ أما ما يدور في الكواليس وبحسب معلومات الجديد فإنه إلى جانب تفعيل اللجنة الثلاثية بأضلاعها اللبنانية الإيرانية الأميركية بحسب قاليباف/ تتجه اللجنة الخماسية المؤلفة من أميركا وإيران وباكستان وقطر ولبنان إلى الاجتماع قريباً جداً ويرجح أن يعقد الاجتماع في الدوحة// ضاع لبنان بين اللجان/ في وقت تتسارع الأحداث/  ومعها لم يكن الاتصال الثنائي بين بري وقاليباف وليد اللحظة/ بل في توقيت حساس/ غداة انفضاض طاولة واشنطن عن "إطار عمل" شكل جداراً عازلاً لفصل المسار اللبناني عن مسار تفاهم إسلام آباد وسحب ورقته من يد إيران/ وعلى المسارين المتضادين / لم يخرج إطار العمل الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان/ " من غرفة "العناية المركزة" / وبنوده لا تزال تخضع لفحوص مخبرية في المعمل الجنائي السياسي / حيث أثبتت نتائج الحمض النووي الأولية عدم تطابق المواصفات/ بين الحبر على الورق والتنفيذ على أرض الواقع // وحيث أن العنوان العريض جعل دفة الميزان تميل للصالح الإسرائيلي / وأخطر ما في الأمر خلو الإعلان من تحديد مهلة زمنية واضحة للانسحاب بما يشبه الإقرار ببقاء الاحتلال في الأرض التي سيجها تحت مسمى المنطقة الأمنية وربط ذلك بنزع سلاح كل المجموعات في جميع أنحاء لبنان/ ما يعني أن لا عودة لسكان تلك المنطقة إلى ما شاء الاحتلال وقدر/ إلى ما عدا ذلك من بنود تسمح بحرية الحركة / وعدم الحديث صراحة عن الانسحاب واستبداله بالانتشار التدريجي وغيره/ / وعلى النص المرقم بأربعة عشر بنداً/ جرت عملية الفرز والضم/ فانقسم الداخل اللبناني إلى معسكرين بين معارض أصدر لحظة الولادة شهادة وفاة لإعلان العمل المشترك / وموالٍ يرى فيه "إعلان الضرورة" أفضل الممكن لاستعادة السيادة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم والسلاح بيدها وهو حق مكفول في الدستور كما في اتفاق الطائف / لتبقى كلمة السر في الملحق الأمني / ومناطقه التجريبية والتنسيقية/ وقد بدأت ملامحه تتظهر ببلدتين عند كتف الليطاني/ فرون المحررة وزوطر الغربية التي يقف عند أطرافها/ وبحسب مصدر أمني قال للجديد عن هذه الخطوة إن إسرائيل " ربحتنا جميلة من كيسنا"//
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