مقدمة النشرة المسائية 03-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 03-07-2026

بين الرابعِ من تموز والثامنِ منه/ يسيِّرُ أعمالَه/ ويَضبطُ ساعتَه على مَشهدَين/ احتفاليٍّ بإحياءِ ذكرى الاستقلالِ الأميركي عن مئتينِ وخمسين عاماً/ وجَنائزيٍّ بانطلاقِ مراسمِ تشييعِ المرشد علي خامنئي إلى المَثوى الأخير في رحلةٍ تمتدُّ لستة أيامٍ تبدأُ من طهران فقم على أن تمرَّ بالعراق قبل أن تنتهيَ في مشهد// وأمام حُرمةِ الموت سَقَطت كلُّ الاعتبارات/ ونَأتِ الدولُ بنفسِها عن الخلافات/ فاستَقبلت إيران وفودَ المعزّين ممَّن ربَطَتها معهم الجغرافيا ومَن فرَّقتهم عنها أحداثُ التاريخِ القريبِ والبعيد/ فحَضَرت وفودٌ من دولِ الجوار الخليجي وقطر وعُمان/ كما من مِصرَ وتركيا ولبنان/ فكان تمثيلُ الدولةِ بشخصِ وزيرِ دفاعِها/ أولَ تواصُلٍ لبنانيٍّ رسمي على أرضِ طهران منذ اندلاعِ الحرب/ وبعد أن سَحبتِ الدولةُ اللبنانية ورقتَها من يد طاولة إسلام آباد وفَتَحت مساراً للتفاوضِ المباشِر معَ إسرائيل في واشنطن كونُها وليَّةَ أمرِ نفسِها/ ولا أحدَ يفاوِضُ باسمها/ وإذا كان تمثيلُ لبنانَ لا يتعدى تقديمَ واجبِ العَزاء/ فإنه لم يَغِبْ عن التصريحاتِ اليومية للقادةِ الإيرانيين وآخِرُها دعوةُ رئيسِ البرلمان محمد باقر قاليباف جميعَ مكوِّناتِ لبنانَ إلى العملِ على تنفيذِ البندِ الخاصِّ به في مذكِرة التفاهم لأنه يَمنعُ الفِتنَ بحَسَبِ قولِه/ في مقابل موقفٍ لرئيسِ الجمهورية أكد فيه أنَّ مشكلةَ البعضِ الذي اعتادَ على أن يكونَ تحتَ وصايةٍ تتحكَّمُ بنا وتقررُ عنَّا وتفاوِضُ علينا هي في قرارِنا السيادي بفصلِ مسارِنا عن المسار الإيراني- الأميركي/ ورأى أن صيغةَ الإطار لا تشرِّعُ بقاءَ الاحتلالِ في لبنان/ بل تنصُّ على تمكينِ الجيش اللبناني لبسطِ سيطرتِه على كامل الأراضي اللبنانية/ وأمامَ الالتباسِ الحاصِل بشأن الاتفاقِ الإطاري/ أفادت مصادرُ سياسيةٌ ذاتُ صِلة بأنَّ الإطارَ يهدِف إلى تحقيقِ الانسحابِ وبسطِ سيادة الدولة/ وبأنه لن يُعرَضَ على مجلسَي الوزراء والنواب/ وإنْ حَضَرت ملائكتُه بالأمسِ في خلال الجلسةِ الحكومية بنقاشٍ هادئ سَجَّل فيه وزراءُ الثنائي تحفُّظَهم لعِلَّة عدمِ الاطّلاع على بنوده/ وتضيفُ المصادرُ عينُها أنَّ موقفَ الرئيس كان ضابِطاً لإيقاع الشارع/ وأنَّ لبنانَ أبدى استعدادَه للمشارَكة وتسميةِ ممثلِه في حالِ تحديدِ موعدٍ لاجتماع اللجنةِ الخماسية المنبثقة عن لقاء برغنشتوك لمراقَبةِ خفضِ التصعيد والمؤلَّفة من أميركا وإيران وباكستان وقطر ولبنان/ ختمتِ المصادر/ ليَنتقلَ المشهدُ إلى الصورة/ التي جَمَعت قائدَ الجيش رودولف هيكل معَ الرئيس نبيه بري في عين التينة/ قُبيل استقبالِ هيكل السفيرَ المصري في اليرزة/ وذلك بعد وضعِ قائدِ الجيش تحت مِجهر تسريباتِ الإقالة/ وهو ما نفاهُ رئيسُ الجمهورية بقولِه: ما من أحدٍ يشككُ بدور الجيش وهو مَن سيتحملُ المسؤوليةَ في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب الإسرائيلية/ وهو ما رأى فيه بري أن النَّيلَ من قائد الجيش يؤدِّي إلى خَرابِ البلد بحَسَبِ ما نَقل عنه زوارُه/ لتبقى صورةُ اليومِ الأكثرُ إيلاماً/ بعد الكشفِ عن مصيرِ الشبانِ الأربعة الذين فُقدوا غَداة إعلانِ وقفِ إطلاق النار. وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد فقد عَثرَ الجيشُ اللبناني وفِرقُ الإسعاف على أحدِهم جريحاً فيما نُقلت جثامينُ الثلاثةِ الباقِين إلى المستشفيات لإجراء فحوصِ الحِمضِ النووي والتعرفِ على هُوياتِهم// فكم مِن مفقودي الأثَرِ منذ اندلاعِ الحرب حتى اللحظة/ وقد تَخَاوَوْا معَ التُّراب.