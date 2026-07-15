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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 15-07-2026

2026-07-15 | 13:19
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مقدمة النشرة المسائية 15-07-2026

في المقولةِ التاريخية: كلُ الطرق تؤدي الى روما/ وفي الترجمةِ اللبنانية طريقُ روما أدّت اليوم الى المناطقِ التجريبية/ فالمحادثاتُ التي استمرت على مدى يومين شهدت مناقشات تركزت على آليةِ اتفاقِ الاطار وصياغةِ اوراقهِ التنفيذية والتسلسل الزمني لعملية التنفيذ والتي سيتم بموجبها الانتقال تدريجياً من منطقةٍ الى اخرى/ وقد دخلت النقاشات في تفاصيلِ اجراءاتِ الانسحاب ومندرجاتِ التنفيذِ الميدانيّ حيثُ تمَّ الاتفاق على هيكليةِ وارشاداتِ عمليةِ المنطقةِ التجريبية/ ولاستكمالِ مسارِ التطبيق الميداني وُضع موعدٌ لاجتماعٍ مقبل عن بُعد يومَ الجمعة للوفود العسكرية الثلاثة عبر تطبيق زوم لمناقشةِ التفاصيلِ التقنية وتحديد موعدِ التنفيذ/ وهذه الخطوة ستكونُ مقرونةً ببيانٍ نهائيّ من المفترض ان يُحدّد الجدولَ التسلسلي للخطوات التالية في سياقِ المناطقِ المذكورة/ وبحسب معلومات الجديد فإنّ المنطقةَ التجريبية التي تمَّ الاتفاقُ عليها بشكلٍ مبدئي هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون/ وهي مناطق مختلطة بين محتلة واخرى على تخومِها يقعُ الاحتلال/ اما موعد التنفيذ فسيكون خلال الايام القليلة المقبلة وربما تزامناً مع زيارة رئيس الجمهورية الى واشنطن/ وتحضيراً للزيارة الاميركية وبحسب مصدر رسمي للجديد فإنه يَجري وضعُ اللمساتِ النهائية على جدولِ الزيارةِ وملفاتِها/ واللقاءُ المرتقب مع الرئيس الاميركي في البيت الابيض سيشارك فيه عددٌ كبيرٌ من مسؤولي الادارةِ الاميركية/ وسينتُج عنهُ دعمٌ للبنان في كل المجالات/ ومستبِقاً اللقاء مع عون/ اعطى الرئيس الاميركي دونالد ترامب علامة ايجابية لما سماه اعادة الانتشار الاسرائيلي في لبنان/ لكنه اعاد استحضار الدور السوري معتبراً ان الرئيس احمد الشرع سيكون اكثر دقةً من اسرائيل في التعامل مع حزب الله// وعلى الخط السوري اللبناني/ كان العبور الاقتصادي سالكاً بكثير من الدقة والايجابية/ من خلال زيارة وزير الاقتصاد عامر البساط على رأس وفد اقتصادي ولقائه الرئيس الشرع/ حيث تصدر موضوع الاستثمارات ببن البلدين واجهة الاهتمامات// ومن طاولات روما وواشنطن ولقاءات دمشق/ الى ساحة النجمة التي انطلق فيها اليوم ماراتون التشريع ببنوده الحافلة// اليوم التشريعي الاول والذي يَستكمِل اعمالهُ المسائية سيسلم اوراقه الى اليوم التالي/ وهناك تقع البنود المثيرة للتوتر والانقسامات من قانون العفو العام الى الغاء عقوبة الاعدام وصولاً صوب قانون الاعلام والذي اخذ خمسة عشر عاماً من الاعداد وخرج بصيغة مثيرة للجدل والسؤال/ ما سلك هادئاً اليوم داخل قاعة المجلس قد لا ينطبق على سائر مواد البحث/ فالليلة هدوء ما قبل العاصفة.. وغداً لناظره قريب.
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