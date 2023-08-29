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منوعات

أيهما أفضل النوم على الظهر أم على الجانب؟ اليكم أفضل وضعية للنوم

2023-08-29 | 09:24
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أيهما أفضل النوم على الظهر أم على الجانب؟ اليكم أفضل وضعية للنوم
أيهما أفضل النوم على الظهر أم على الجانب؟ اليكم أفضل وضعية للنوم

خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة المفرطة عادة ما نجد صعوبة في اختيار أفضل وضعية للنوم المناسبة والتي نجد فيها الراحة دون التسبب في ضرر للجسم، لهذا يتساءل العديد من الناس عن أفضل وضعية للنوم خلال هذا الفصل.

حسب الدراسات المجراة على العديد من الأشخاص أظهرت بعض الأساليب التي تساعد على النوم بشكل جيد رغم عدم توفر العديد من الدراسات في هذا المجال، للقيام بذلك نحتاج إلى معرفة الوضعية التي ينام فيها الأشخاص، لكن عادة ما يتذكر الشخص الوضعية التي نام عليها والوضعية التي استيقظ فيها.

ولمعرفة المزيد، جرّب الباحثون مجموعة متنوعة من التقنيات بما في ذلك تصوير الأشخاص أثناء نومهم أو جعلهم يستخدمون التكنولوجيا القابلة للارتداء التي تراقب تحركاتهم.

وحسب الدراسات المجراة حول أفضل وضعية للنوم، يمكن للأشخاص النوم بالوضعية التي يفضلونها، إلا أن الأشخاص الذين ينامون على جانبهم الأيمن يحظون بجودة نوم أفضل قليلاً من أولئك الذين ينامون على يسارهم، فيما يأتي في المرتبة الثالثة الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم، كما أثبتت الدراسات أن سرعة النوم على الجنب أكبر من النوم على الظهر.

كما يساعد الاستلقاء على جانبك على تنظيف مجرى الهواء العلوي ويمنع اللهاة واللسان من عرقلة الحلق؛ مما يؤدي إلى تقليل الشخير. وتبيّن، في بعض الحالات، أنَّ الانتقال من النوم على الظهر إلى النوم بشكل أساسي على جانبك يحل مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم تماماً.

في حين للنوم على الجانب فوائد أخرى، فحسب الدراسات عادة ما كان الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم يعانون من آلام في الظهر عكس الأشخاص الذين ينامون على جانبهم، لكن ليست هذه الفرضية مناسبة للجميع.

وتعتمد هذه الفرضية على الحالة الصحية من أجل تحديد وضعية النوم المناسبة، إذ قام باحثون في غرب أستراليا بمراقبة غرف نوم متطوعين في الدراسة لمدة 12 ساعة في الليلة باستخدام كاميرات أوتوماتيكية.

وجدوا من خلال هذه الأبحاث أنَّ أولئك الذين قالوا إنهم يستيقظون برقبة متصلبة باستمرار أمضوا وقتاً أطول في النوم فيما سماها الباحثون بأوضاع النوم الجانبية الاستفزازية

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زلزال بقوة 8 درجات... العالم الهولندي يطلق صافرة الإنذار من جديد
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08:11

زلزال بقوة 8 درجات... العالم الهولندي يطلق صافرة الإنذار من جديد

بعد فترة من الهدوء، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس رختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

08:11

زلزال بقوة 8 درجات... العالم الهولندي يطلق صافرة الإنذار من جديد

بعد فترة من الهدوء، عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس لتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس رختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

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