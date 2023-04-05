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نجوم من العالم

وفاة الممثل الشهير أندريس غارسيا بطل "أنت أو لا أحد"

2023-04-05 | 08:15
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وفاة الممثل الشهير أندريس غارسيا بطل &quot;أنت أو لا أحد&quot;
وفاة الممثل الشهير أندريس غارسيا بطل "أنت أو لا أحد"

توفي الممثل الدومينيكي المكسيكي أندريس غارسيا ، بطل المسلسل المكسيكي الشهير "أنت أو لا أحد" المدبلج للعربية، عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد صراع كبير مع المرض.

وأعلنت زوجته خبر وفاته بعد من خلال رسالة كتبتها على موقع إنستغرام : "أريد أن أبلغ الجمهور الذي دائماً ما كان يتابع ويحب زوجي وعائلتي وأصدقائي، وكذلك وسائل الإعلام، أن زوجي، أندريس غارسيا، حب حياتي، قد مات. تلقى أندريس عملية نقل دم يوم الأحد 2 أبريل (نيسان) في مستشفى سانتا لوسيا. في نفس يوم الأحد عدنا إلى المنزل لكن جسده الصغير كان بالفعل متعباً جداً. وقفت بجانبه أعتني به وأحبه حتى أنفاسه الأخيرة. رحل بسلام وبطريقة أشكر الله عليها. غادر أندريس هذه الطائرة الأرضية في الساعة 15:07".
 
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وفاة الممثل الشهير أندريس غارسيا بطل "أنت أو لا أحد"

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