حبيبة بيكيه الجديدة تخونه مع مدرب "مانشستر سيتي"؟
ذكرت صحيفة "Inside Sport"، أن كلارا شيا، حبيبة نجم كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه الجديدة، والتي ترك حبيبته النجمة الكولومبية شاكيرا لأجلها، تخونه مع مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيبه غوارديولا.
وقد شكل هذا الخبر موجة سخرية كبيرة من بيكيه بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ كانت أغلب التعليقات تصب في موقع الشماتة منه حيث يعيش ما جعل شاكيرا تعيشه.
ولكن حتى الساعة لا يمكن التأكد فيما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم أنها مجرد شائعات، خصوصا أن بيكيه أو حبيبته لم يعلقا على هذه الأخبار، وكذلك غوارديولا الذي من الممكن أن يتسبب خبر كهذا بتدمير حياته الزوجية في حال كان صحيحاً.