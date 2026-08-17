تطورات الجنوب والصعوبات التي يواجهها الجيش.. بين هيكل وكليرفيلد

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونفذت وحدات عسكرية عمليات دهم في حي الشراونة وتل الأبيض - بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ح.ف.ج.) و(ح.ح.ج.) و(ع.م.)، وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.



كما عملت وحدات أخرى في منطقة وادي الرعيان - بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها".