بطولة العرب للسباحة: لبنان أول الاناث ورابع الذكور

أنهى منتخب لبنان مشاركته في البطولة العربية السادسة للسباحة، التي استضافتها العاصمة الاماراتية ابو ظبي، بمشاركة 16 دولة.وحل منتخب لبنان في المركز الأول لدى الاناث والرابع لدى الذكور، حيث واصل في اليوم الأخير من المسابقة، حصده للميداليات فنال 8 ميداليات ملوّنة (3 ذهب و4 فضة وبرونزية واحدة) مع تحطيم 3 ارقام قياسية محلية وفق التالي:سيمون دويهي: المركز الاول في سباق ١٠٠ متر حرة (٥٠.٥٢ ثانية).لين الحاج: المركز الاول في سباق ٢٠٠ متر صدراً (٢.٣٥.٧٥ دقيقة وهو رقم قياسي جديد - السابق ٢.٣٦.٥٠ د للسبّاحة نفسها).سيمون كباره: المركز الثالث في سباق ٢٠٠ متر صدراً (٢.٤٣.٠٤ د.).تالين مراد: المركز الثاني في سباق ١٠٠ متر ظهراً (١.٠٦.٢٠ دقيقة وهو رقم قياسي جديد - السابق ١.٠٦.٨١ د للسبّاحة نفسها).احمد صفيا :المركز الثاني في سباق ١٠٠ متر ظهراً (٥٧.٢٧ثانية - رقم قياسي جديد والرقم السابق ٥٧.٥٦ ث).لانا حجازي: المركز الثاني في سباق ٤٠٠ متر حرة (٤.٣٣.٢٦ د).البدل ٤٠٠ متر حرة للسيدات: المركز الاول للفريق المؤلف من ماري خوري وسيمون كبارة ولين الحاج ولانا حجازي (٤.٠٤.٢٧ د).البدل ٤٠٠ متر حرة رجال: المركز الثاني للفريق المؤلف من الكسندر يونس واحمد صفيا وفريد زيدان وسيمون الدويهي (٣.٣٢.٥٧ د).