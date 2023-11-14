شهيدان جديدان انضما الى قافلة من ٣٥ شهيداً رياضياً

اعداد ريتا الصيّاحلم ترحم يدّ الإرهاب الصهيوني بشراً ولا حجراً ولا شجراً، وامتدت إلى عالم الرياضة في فلسطين المحتلة، حيث ارتقى حتى الآن أكثر من ثلاثين "شهيداً رياضيّاً" بسبب العدوان "الإسرائيلي" المستمرّ منذ السابع من تشرين الأوّل - أكتوبر.والرياضيون الشهداء هم:- رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة محمد الدلو الذي قضى مع أفراد عائلته في غارة شنّها الاحتلال، استهدفت منزله في قطاع غزة.- محمود الريفي متوسط ميدان نادي الجلاء.- بكر محمد جودة من نادي الجلاء أيضاً.- صقر عايش العجوري لاعب نادي جباليا.- يحيى علاء البطش لاعب نادي الوفاق.- محمود ماجد البطش لاعب نادي الوفاق.- سامي عدنان شلدان لاعب نادي شباب الزيتون.- راتب صبحي الصيفي لاعب نادي شباب الزيتون.- زكريا خالد أبو مراحيل لاعب نادي شباب الزيتون أيضاً.- إبراهيم الشنباري لاعب خدمات النصيرات.- أحمد رامي أبو طير لاعب نادي شباب خزاعة.- أحمد يوسف القطري.- رشيد دبور لاعب نادي بيت حانون.- إسماعيل الشنباري لاعب نادي بيت حانون.- ماهر أبو حسين لاعب نادي الرضوان.- عمر عويص لاعب نادي اتحاد الشجاعية.- سعيد حسن الجعبري اللاعب نادي حطين.- محمد دياب قلجة لاعب نادي الدرج.- عوض الطهراوي لاعب نادي الدرج.- محمد الطهراوي لاعب نادي الدرج.- عمر فارس أبو شاويش لاعب نادي خدمات النصيرات.- محمد سامي عرام لاعب خان يونس.-عبيدة جمال الجراح - أبو عبيدة لاعب نادي شباب غزة للكاراتيه.- أحمد عبيد لاعب نادي غزة للكرة الطائرة.- باسم سعيد النباحين لاعب نادي خدمات البريج لكرة السلة.- عبد الحافظ المبحوح لاعب منتخب فلسطين للجودو.كما استشهد بعض كبار المرجعيات الرياضية في غزة، مثل زكريا أبو معمر وبو أحمد، وجواد أبو شمالة، ومدحت عبد الفتاح الضيف المشرف الرياضي في نادي خدمات خان يونس وأبنائه ووالده، وعمر أبو شاويش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية.وكان للإعلام الرياضي نصيب في قافلة الشهداء بارتقاء الصحفي سعيد الطويل "أبو رضوان"، والمصور الصحفي محمد تهامي.وأمس الاثنين، زفت "الرياضة الفلسطينيّة" نجمي المنتخب الوطني للكرة الطائرة، الشهيدين إبراهيم قصيعة وحسن الزعتير.