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فيديو - شاب يقتحم نهائي مونديال الكريكيت مؤيداً لفلسطين

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فيديو - شاب يقتحم نهائي مونديال الكريكيت مؤيداً لفلسطين
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رياضات متنوعة

2023-11-19 | 11:59
فيديو - شاب يقتحم نهائي مونديال الكريكيت مؤيداً لفلسطين

نهائي كأس العالم للكريكت انتهى الى فوز استراليا على الهند

اقتحم شاب ناشط، مؤيد للقضية الفلسطينية، المباراة النهائية لكأس العالم للكريكت في الهند، التي انتهت الى فوز استراليا على البلد المضيف الهند.
وقام الشاب بمعانقة النجم الهندي الشهير فيرات كوهلي، تحت أنظار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس.
ودخل الشاب الى الملعب الذي يتسع لـ132 ألف متفرج في أحمد آباد، واضعاً قناعا بألوان العلم الفلسطيني، وقميصاً طُبع عليه "أوقفوا قصف فلسطين"، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لايقافه واصطحابه إلى خارج الملعب.
 
 
فيديو - شاب يقتحم نهائي مونديال الكريكيت مؤيداً لفلسطين

رياضة

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كأس العالم للكريكت

فيرات كوهلي

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