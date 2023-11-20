الوزير كلاّس يُهنيء أبطال المواي تاي على انجازاتهم الدولية

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه رئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي الغراند ماستر سامي قبلاوي، يرافقه وفد ضم الابطال الفائزين في بطولة البحر الابيض المتوسط للعبة.

حضر اللقاء رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة حسن شرارة ومستشار الوزير رجا لبكي، وهو جاء تقديراً للانجازات المميزة في البطولة، التي انتزع لبنان فيها المركز الرابع في الترتيب العام بين ٢١ دولة مشاركة وعزف النشيد الوطني فيها خمس مرات.

وأشاد الوزير كلاّس بجهود الاتحاد اللبناني للمواي تاي رئيساً وأعضاء ومدربين، وهنأ اللاعبين على ما حققوه بمجهودهم الشخصي وحصدهم خمس ميداليات ذهبية وثماني فضية وثلاثة برونزية، مُقدّراً لهم وقتهم وتعبهم وإيمانهم بأنفسهم وطموحهم وتمثيلهم لوطنهم باللحم الحيّ ورفع اسمه في المحافل الرياضية الدولية.

وضم الوفد الابطال الدوليين المحترفين عبدالله اونداش، وهو اول لبناني يلعب ويحقق فوزين متتاليين في منظمة الـONE Championship، ومحمود غندور ورمضان اونداش وعلي فقيه .

وهنأ الوزير الابطال والمدربين والاتحاد على نتائجهم المميزة ورفعهم اسم وعلم لبنان عالياً في المحافل الدولية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا.