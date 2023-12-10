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البطل العالمي يرفض المشاركة في الالعاب الاولمبية

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البطل العالمي يرفض المشاركة في الالعاب الاولمبية
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رياضات متنوعة

2023-12-10 | 02:59
البطل العالمي يرفض المشاركة في الالعاب الاولمبية

لن يُشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس

أعلن السباح الروسي كليمنت كوليسنيكوف، الحاصل على ميداليتين أولمبيتين، أنه لن يُشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس، لانه لا يستطيع الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الدولي للسباحة.
وأشاد كوليسنيكوف بقرار اللجنة الأولمبية الدولية قبول مشاركة الروس والبيلاروس وإن تحت العلم الاولمبي "هناك أشخاص مستعدون للموافقة على هذه الشروط وسأكون سعيداً من أجلهم"، ولكنه رفض الامتثال لهذا القرار.
ويحمل كوليسنيكوف الرقم القياسي العالمي في سباق سباحة  الظهر 50 متراً وهو حاز الميدالية الفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

البطل العالمي يرفض المشاركة في الالعاب الاولمبية

رياضة

رياضات متنوعة

كليمنت كوليسنيكوف

دورة الألعاب الأولمبية

الاتحاد الدولي للسباحة

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