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طرد عدّاء من سباق في الصين بسبب التدخين !!

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طرد عدّاء من سباق في الصين بسبب التدخين !!
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رياضات متنوعة

2024-01-21 | 01:12
طرد عدّاء من سباق في الصين بسبب التدخين !!

تم استبعاد عداء ماراثون صيني معروف بحبه للتدخين

على الرغم من إكماله السباق، تم استبعاد عداء ماراثون صيني معروف بحبه للتدخين، هو العم تشين، الملقّب بـ"الأخ المدخن".
وأكمل العدّاء المتعطش، البالغ من العمر 52 عاما، ماراثون شيامن في وقت سابق من هذا الشهر، مسجّلا ثلاث ساعات و33 دقيقة، أبطأ بخمس دقائق فقط ممّا أنهاه قبل عامين.
ولكن على الرغم من وقته المثير للإعجاب، وأنه احتلّ المركز 574 من بين أكثر من 1500 عدّاء، فقد تم استبعاده بسبب "التدخين على المضمار"، بعد نشر صورة له وهو يدخّن خلال السباق.
وأصدرت لجنة ماراثون شيامن بياناً أعلنت فيه استبعاد تشين، وأشارت إلى سلوكه باعتباره انتهاك للمادة 2.12 من قواعد ولوائح ماراثون شيامن، التي تنص على "السلوك غير المتحضر من العدّائين مثل التغوّط في العراء أو التدخين أو الدوس على أحواض الزهور أو المساحات الخضراء التي تؤثر على السباق وسلامة العدائين الآخرين سيؤدي إلى عدم الأهلية".
لدى تشن تاريخ من سلوكه الفريد خلال الأحداث التي انتشرت في عام 2018 بعد أن تم تصويره وهو يدخن خلال ماراثون قوانغتشو، وبعد عام واحد فقط، انطلق إلى الطريق مرة أخرى مع علبة سجائره أثناء ركضه في ماراثون شيامن في العام 2019.

 
طرد عدّاء من سباق في الصين بسبب التدخين !!

رياضة

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تشين

ماراثون شيامن

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