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نادي اسباني تاريخي على وشك الاختفاء !!

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نادي اسباني تاريخي على وشك الاختفاء !!
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رياضات متنوعة

2024-01-25 | 01:46
نادي اسباني تاريخي على وشك الاختفاء !!

يجد نفسه بعد 68 عاما من تأسيسه في أسوأ سيناريو

شارك نادي أديمار دي ليون في "دوري أسوبال"، أعلى مسابقة لكرة اليد في إسبانيا، منذ العام 1994، ولكنه يجد نفسه بعد 68 عاما من تأسيسه، في أسوأ سيناريو.
فقد أعرب رئيس أديمار، كايتانو فرانكو، في مؤتمر صحفي عن أسفه للوضع الاقتصادي الرهيب الذي يمر به النادي "لا تزال فترة 2023-2024 بأكملها في انتظار الدفع، حيث يتبقى علينا 300 ألف يورو مستحقة، ولا يمكن للنادي تقديم ميزانية لدوري أسوبال للموسم المقبل".
وفيما يدين مجلس مقاطعة ليون بمبلغ 180 ألف يورو للنادي، أعرب الرئيس عن أسفه لإهمال منطقة الشباب والرياضة وقال "أنا أدافع عن استمرارية الأطفال الذين يحبون الرياضة".
ويذكر هذا الحدث باختفاء El BM Atlético de Madrid المعروف سابقا باسم BM Ciudad Real، في 9 تموز - يوليو 2013، بسبب سلسلة من عدم الدفع، ليغيب كلياً نادياً تاريخيا يحمل خمسة ألقاب في اسبانيا.
 
نادي اسباني تاريخي على وشك الاختفاء !!

رياضة

رياضات متنوعة

أديمار دي ليون

دوري أسوبال

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