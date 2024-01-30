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الاستخبارات الروسية تتهم شخصية عالمية بمحاربة "ألعاب المستقبل"

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الاستخبارات الروسية تتهم شخصية عالمية بمحاربة &quot;ألعاب المستقبل&quot;
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رياضات متنوعة

2024-01-29 | 23:57
الاستخبارات الروسية تتهم شخصية عالمية بمحاربة "ألعاب المستقبل"

جهود أميركية لتعطيل الأحداث الرياضية المقبلة التي تُعدّ لها روسيا

اتهم مدير جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) فيتولد بانكا، بأنه يعمل لدعم جهود الولايات المتحدة الأميركية في تعطيل الأحداث الرياضية المقبلة التي تُعدّ لها روسيا، وهي ألعاب المستقبل وألعاب الصداقة العالمية وألعاب "بريكس".
ونقل المكتب الصحفي التابع لجهاز الاستخبارات الروسية عن ناريشكين قوله إن بانكا "تولى بحماس تشويه سمعة المسابقات التي تنظمها روسيا"، مشيراً الى تعرّض الرياضيين الأجانب الذين يخططون للمشاركة فيها للتهديد حياتهم المهنية في الرياضات الأولمبية.
وتستعد روسيا لتنظيم "ألعاب المستقبل" في 16 رياضة إلكترونية وتقليدية وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز وكرة القدم وكرة السلة والهوكي وفنون القتال المختلطة، في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، في الفترة من 23 شباط - فبراير إلى 2 آذار - مارس 2024.

الاستخبارات الروسية تتهم شخصية عالمية بمحاربة "ألعاب المستقبل"

رياضة

رياضات متنوعة

سيرغي ناريشكين

WADA

فيتولد بانكا

ألعاب المستقبل

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