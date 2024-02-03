بيع ميدالية بوب بيمون الأولمبية الأيقونية مقابل 441 ألف دولار

حصد بيمون الميدالية بعد القفزة الأيقونية في أولمبياد المكسيك 1968

"لقد استمتعت بها لمدة 55 عاماً"، قال بوب بيمون، العدّاء الشهير عن ميداليته الذهبية التي نالها في أولمبياد المكسيك 1968، مُضيفاً "لكنني أعتقد الآن أنها شيء يمكن للجميع رؤيته ويمكن لأي شخص الاستمتاع به".

وحصد بيمون تلك الميدالية بعد القفزة الأيقونية في مسابقة الوثب الطويل، البالغة 8.90 م، التي كانت رقماً قياسيا عالمياً، متجاوزة الرقم القياسي السابق بمقدار 55 سنتم، وقد بات لها الآن، أي الميدالية، مالك جديد، بعد أن تم بيعها بالمزاد العلني في شركة كريستي المتخصصة.

وتم بيع ميدالية بيمون، الذي يبلغ الآن 77 عاماً، مقابل 441 ألف دولار، دون أن يتم الاعلان عن هوية المشتري.

الا ان ميدالية بيمون ليست الميدالية الاولمبية الذهبية الاغلى، حيث تم بيع إحدى الميداليات الذهبية الأربع لجيسي أوينز في ألعاب برلين عام 1936 مقابل 1,466,574 دولاراً، كما بيعت الميدالية الذهبية لبيل راسل في كرة السلة من أولمبياد 1956 مقابل 587,500 دولار.



