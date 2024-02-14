الشرطة تحقق في خلفية جُرميّة وراء مقتل بطل العالم

ذكرت صحيفة نيشن المحلية، أن الشرطة الكينية ألقت القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الأربعة، الذين زُعم أنهم زاروا منزل كلفن كيبتوم قبل أيام من مقتله في حادث مروري.والمشتبه بهم الثلاثة، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، محتجزون بعدما تم نقلهم إلى مركز رئيسي للشرطة، ويجري استجوابهم لتحديد طبيعة زيارتهم لمنزل كيبتوم، وهي حقيقة أبلغ عنها والد الرياضي، سامسون تشيرويوت، بعد يوم من الحادث المميت، كما صادرت الشرطة المحلية سيارتهم.وتوفي كلفن كيبتوم، صاحب الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون، ومدربه جيرفيس هاكيزامانا، ليلة الأحد 11 شباط - فبراير، في حادث مروري أثناء سفرهما على الطريق الذي يربط كابتاجات بإلدوريت، جنوب غرب كينيا، فيما نجا راكب ثالث يدعى شارون كوسجي كان معهما من الموت.