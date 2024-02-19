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42 ثانية من الصمت في ماراثون إشبيلية

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42 ثانية من الصمت في ماراثون إشبيلية
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رياضات متنوعة

2024-02-19 | 00:13
42 ثانية من الصمت في ماراثون إشبيلية

في ذكرى حامل الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون

وقف المشاركون في النسخة التاسعة والثلاثين من ماراثون إشبيلية الدولي أمس الأحد، 42 ثانية من الصمت، في ذكرى حامل الرقم القياسي العالمي للمسافة، الكيني كلفن كيبتوم ومدربه جيرفيه هاكيزيمانا، الذين قتلا قبل أسبوع في حادث مروري في وطنهما.
وتجري الشرطة المحلية تحقيقات في ملابسات مقتل كيبتوم، واعتقلت ثلاثة أشخاص لهذه الغاية، وقال والده للشرطة أن ابنه أكد له في المرة الأخيرة التي تحدثا فيها أنه يشعر بأنه بخير وأنه مستعد لتحطيم الرقم القياسي للماراثون مرة أخرى.
وأضاف "أخبرني أن شخصا ما سيأتي ويساعدنا في بناء منزل، وقال إن جسده أصبح لائقا الآن ويمكنه الركض لمدة أقل من ساعتين، لتحطيم رقمه العالمي الشخصي".

42 ثانية من الصمت في ماراثون إشبيلية

رياضة

رياضات متنوعة

ماراثون إشبيلية

كلفن كيبتوم

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