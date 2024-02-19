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فيديو - جرس الجولة الاولى يُنقذ ويتيكر من الهزيمة

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فيديو - جرس الجولة الاولى يُنقذ ويتيكر من الهزيمة
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رياضات متنوعة

2024-02-19 | 00:15
فيديو - جرس الجولة الاولى يُنقذ ويتيكر من الهزيمة

تغلب المقاتل الأسترالي روبرت ويتيكر، على متحديه البرازيلي باولو كوستا، في النزال المثير الذي جمعهما صباح أمس الأحد، ضمن حدث (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA) الذي جرى في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وكاد ويتيكر يسقط عندما تلقى ضربة قوية من قدم منافسه على الرأس، ففقد توازنه وأسعفه جرس انتهاء الجولة الاولى، ليتفوق في الجولتين التاليتين، ويفوز بالنقاط بإجماع قرار الحكام (30-27 و29-28 و29-28).
وسجل ويتيكر، البالغ 33 عاماً، انتصاره الخامس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية مقابل سبع هزائم، فيما مني كوستا، البالغ 32 عاماً، بالهزيمة الثالثة مقابل 14 انتصاراً.
 
 
 
فيديو - جرس الجولة الاولى يُنقذ ويتيكر من الهزيمة

رياضة

رياضات متنوعة

روبرت ويتيكر

باولو كوستا

UFC 298

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