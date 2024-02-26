كينيا تودّع عداءً آخر توفي بطريقة مأساوية

بعد يومين فقط من جنازة حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون

بعد يومين فقط من جنازة حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون، العداء كلفن كيبتوم الذي قضى بحادث سير، استيقظ الكينيون على نبأ وفاة رياضي آخر، هو العداء تشارلز كيبسانغ، الذي انهار خلال سباق الأمل في جبل الكاميرون.

وتوفي كيبسانغ بعد وقت قصير من نهاية النسخة 29 من السباق الذي انطلق من ملعب موليكو، وهو بدأ بشكل جيد، وكان على وشك الفوز كونه كان أول الواصلين إلى قمة جبل الكاميرون، وبقي متقدّماً على كل منافسيه.

ولكن سرعان ما تحول الأمر إلى مأساة، عندما توقف كيبسانغ فجأة عن الركض بسبب بعض الانزعاج، ثم استجمع قواه وواصل الجري متراجعاً إلى المركز 16، ثم انهار بعد دقائق قليلة من عبور خط النهاية، ولم تفلح الجهود التي بذلها الفريق الطبي لإنعاشه، حيث أعلنت وفاته بعد وصوله إلى مستشفى بويا الإقليمي.



