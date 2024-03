فيديو - مقاتل روسي يحصد ألقاباً في 3 أوزان مختلفة

MAKING HISTORY 🏆 Anatoly Malykhin stops Reinier de Ridder to become the first three-division MMA World Champion!#ONE166: Qatar presented by @visitqatar@mediacityqa @ooredooqatar

Watch the full ONE166: Qatar event replay on

🇺🇸🇨🇦 Prime 👉 https://t.co/ykAJQxXIM1

🇬🇧🇮🇪 Sky Sports… pic.twitter.com/fwWc6RSMOH