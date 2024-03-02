فيديو - مقاتل روسي يحصد ألقاباً في 3 أوزان مختلفة

تغلب المقاتل الروسي أناتولي ماليخين، البالغ 36 عاماً، على الهولندي رينييه دي ريدر، الذي يصغره بثلاثة أعوام، في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة في صالة لوسيل الرياضية في الدوحة، وفق قواعد الملاكمة، فحصد لقب فئة الوزن المتوسط، ضمن دورة (ONE 166) للفنون القتالية المختلطة (MMA).وفاز ماليخين، بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، ليحقق انتصاره الرابع عشر توالياً في مسيرته الاحترافية، دون أي هزيمة، ويصبح أول مقاتل يفوز باللقب لدى منظمة (ONE) في ثلاثة أوزان مختلفة، المتوسط والخفيف الثقيل والثقيل، فيما تعرّض دي ريدر، الى الهزيمة الثانية في مسيرته بعد 16 انتصارا متتالياً.