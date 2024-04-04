"شورت" محمد علي كلاي في المزاد .. 4-6 مليون دولار

"شورت" أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، الذي ارتداه في النزال الأسطوري مع جو فرايزر، سيُعرض في المزاد العلني في الثاني عشر من شهر نيسان - أبريل الجاري، على هامش أسبوع الرياضة في نيويورك.
هذا ما أعلن عنه الموقع الإلكتروني لدار سوذبي للمزادات في الولايات المتحدة الأميركية، مُقدّراً قيمة "الشورت" بنحو 4 الى 6 ملايين دولار.
وأقيم النزال الشهير في العاصمة الفيليبينية تحت عنوان "الإثارة في مانيلا"، في الأول من تشرين الاول -أكتوبر من العام 1975، واستمر 14 جولة، وانتهى الى تتويج محمد علي، الذي دخل تاريخ الملاكمة باعتباره أحد أقوى أبطال الوزن الثقيل.