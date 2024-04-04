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"شورت" محمد علي كلاي في المزاد .. 4-6 مليون دولار

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&quot;شورت&quot; محمد علي كلاي في المزاد .. 4-6 مليون دولار
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رياضات متنوعة

2024-04-03 | 23:19
"شورت" محمد علي كلاي في المزاد .. 4-6 مليون دولار

ارتداه في النزال الأسطوري مع جو فرايزر

"شورت" أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، الذي ارتداه في النزال الأسطوري مع جو فرايزر، سيُعرض في المزاد العلني في الثاني عشر من شهر نيسان - أبريل الجاري، على هامش أسبوع الرياضة في نيويورك.
هذا ما أعلن عنه الموقع الإلكتروني لدار سوذبي للمزادات في الولايات المتحدة الأميركية، مُقدّراً قيمة "الشورت" بنحو 4 الى 6 ملايين دولار.
وأقيم النزال الشهير في العاصمة الفيليبينية تحت عنوان "الإثارة في مانيلا"، في الأول من تشرين الاول  -أكتوبر من العام 1975، واستمر 14 جولة، وانتهى الى تتويج محمد علي، الذي دخل تاريخ الملاكمة باعتباره أحد أقوى أبطال الوزن الثقيل.

"شورت" محمد علي كلاي في المزاد .. 4-6 مليون دولار

رياضة

رياضات متنوعة

محمد علي كلاي

جو فرايزر

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