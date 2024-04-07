حلاّل رعت نشاطاً بحضور معتوق دمج الأصحاء وذوي الاحتياجات

برعاية وحضور المدير العام لوزارة الشباب والرياضة

برعاية وحضور المدير العام لوزارة الشباب والرياضة بالتكليف الدكتورة فاديا حلال، نظمّت شركة M&H Holding حدثاً رياضياً فريداً في مجمّع سبورتفيل الرياضي في ساقية الجنزير.



وتمثلت فرادة الحدث في مشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مجالات إعاقة مختلفة، حيث لعبوا كرة القدم، ولعب معهم قائد منتخب لبنان حسن معتوق، الذي ميّز حضوره وتفاعله السهرة بمجملها. وتمثلت فرادة الحدث في مشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مجالات إعاقة مختلفة، حيث لعبوا كرة القدم، ولعب معهم قائد منتخب لبنان حسن معتوق، الذي ميّز حضوره وتفاعله السهرة بمجملها.



حمل الحدث الرياضي اسم "تكاملنا فخرنا"، وشارك فيه الى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وقصار القامة، موظّفي الشركة، وتخلله سلسلة ألعاب رياضيّة مثل كرة القدم والكرة الطائرة وشد الحبل وغيرها، تم التركيز على روح الجماعة والشراكة من مختلف المناطق والأطياف والدمج. حمل الحدث الرياضي اسم "تكاملنا فخرنا"، وشارك فيه الى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وقصار القامة، موظّفي الشركة، وتخلله سلسلة ألعاب رياضيّة مثل كرة القدم والكرة الطائرة وشد الحبل وغيرها، تم التركيز على روح الجماعة والشراكة من مختلف المناطق والأطياف والدمج.



وقام رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها الحاج حسين طراد ومديرها العام الحاج محمد طراد بتكريم المشاركين وراعية الحدث والضيوف، رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب و الرياضة الاعلامي حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر والكابتن حسن معتوق والخبير والمحلل الكروي الكابتن جمال الحاج. وقام رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحبها الحاج حسين طراد ومديرها العام الحاج محمد طراد بتكريم المشاركين وراعية الحدث والضيوف، رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب و الرياضة الاعلامي حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر والكابتن حسن معتوق والخبير والمحلل الكروي الكابتن جمال الحاج.