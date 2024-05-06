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فيديو - ألفاريز يجمع المجد من أطرافه الأربعة

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فيديو - ألفاريز يجمع المجد من أطرافه الأربعة
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رياضات متنوعة

2024-05-06 | 00:53
فيديو - ألفاريز يجمع المجد من أطرافه الأربعة

أسقط منافسه أرضا في الجولة الرابعة

نجح الملاكم المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز، في الاحتفاظ بلقبه كبطل للوزن فوق المتوسط، بتغلبه على مواطنه خايمي مونغيا في لاس فيغاس يوم أمس الأحد، بالنقاط وإجماع آراء الحكام (117-110 و116-111 و115-112).
وتمكن ألفاريز، البالغ 33 عاماً، من السيطرة على النزال، وأسقط منافسه أرضا في الجولة الرابعة، ليحتفظ باللقب الموّحد على لوائح المجلس العالمي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية.
وسجل ألفاريز انتصاره الحادي والستين، بينها 39 منها بالضربة القاضية مع تعادلين وخسارتين، فيما تلقى مونغويا الهزيمة الاولى على الاطلاق بعد 43 انتصاراً، 34 منها بالضربة القاضية.
 
 
 
فيديو - ألفاريز يجمع المجد من أطرافه الأربعة

رياضة

رياضات متنوعة

ساؤول كانيلو ألفاريز

خايمي مونغيا

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