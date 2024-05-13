الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - سقوط المقاتل الكوبيّ العملاق ثلاث مرات بتوقيع أميركيّ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - سقوط المقاتل الكوبيّ العملاق ثلاث مرات بتوقيع أميركيّ
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-05-13 | 01:52
فيديو - سقوط المقاتل الكوبيّ العملاق ثلاث مرات بتوقيع أميركيّ

سقط المقاتل الكوبي العملاق للمرة الاولى في مسيرته

سقط المقاتل الكوبي العملاق روبيليس ديسبين للمرة الاولى في مسيرته، بهزيمته أمام منافسه الأميركي والدو كورتيس أكوستا، في النزال الذي جمعهما فجر السبت، ضمن دورة "UFC on ESPN 56" للفنون القتالية المختلطة "MMA".
وجاء فوز المقاتل الأميركي بعدما تمكن من إسقاط منافسه الكوبي العملاق، البالغ طوله مترين، في كل من الجولات الثلاث من النزال الذي جمعهما في مجمع "Enterprise Center" الكائن في مدينة سانت لويس الأميركية.
وسجل أكوستا، البالغ 32 عاماً، فوزه الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل هزيمة واحدة، فيما تلقى
ديسبين، البالغ 35 عاماً الهزيمة الأولى بعد خمس انتصارات متتالية.
 
فيديو - سقوط المقاتل الكوبيّ العملاق ثلاث مرات بتوقيع أميركيّ

رياضة

رياضات متنوعة

روبيليس ديسبين

والدو كورتيس أكوستا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!
2024-05-12

فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!

فاز العدّاء في ماراثون كاليفورنيا، ولكن ...

2024-05-12

فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!

فاز العدّاء في ماراثون كاليفورنيا، ولكن ...

فيديو - الأسرّة المُناهضة للجنس وصلت الى "باريس 2024" !!
2024-05-07

فيديو - الأسرّة المُناهضة للجنس وصلت الى "باريس 2024" !!

استعداداً لألعاب باريس الاولمبية 2024

2024-05-07

فيديو - الأسرّة المُناهضة للجنس وصلت الى "باريس 2024" !!

استعداداً لألعاب باريس الاولمبية 2024

فيديو - ملاكمٌ يدافع عن إمرأة لا يعرفها بضرب معتدي عليها
2024-05-07

فيديو - ملاكمٌ يدافع عن إمرأة لا يعرفها بضرب معتدي عليها

قام في الاول من أيار - مايو الفائت، بضرب رجل

2024-05-07

فيديو - ملاكمٌ يدافع عن إمرأة لا يعرفها بضرب معتدي عليها

قام في الاول من أيار - مايو الفائت، بضرب رجل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024