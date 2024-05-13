فيديو - سقوط المقاتل الكوبيّ العملاق ثلاث مرات بتوقيع أميركيّ

سقط المقاتل الكوبي العملاق للمرة الاولى في مسيرته

سقط المقاتل الكوبي العملاق روبيليس ديسبين للمرة الاولى في مسيرته، بهزيمته أمام منافسه الأميركي والدو كورتيس أكوستا، في النزال الذي جمعهما فجر السبت، ضمن دورة "UFC on ESPN 56" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وجاء فوز المقاتل الأميركي بعدما تمكن من إسقاط منافسه الكوبي العملاق، البالغ طوله مترين، في كل من الجولات الثلاث من النزال الذي جمعهما في مجمع "Enterprise Center" الكائن في مدينة سانت لويس الأميركية.

وسجل أكوستا، البالغ 32 عاماً، فوزه الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل هزيمة واحدة، فيما تلقى

ديسبين، البالغ 35 عاماً الهزيمة الأولى بعد خمس انتصارات متتالية.