السباق تحوّل الى مأساة .. قتيل و16 جريح



بعد ظهر أول أمس الجمعة، بدأت النسخة الحادية عشرة من سباق Ultra Trail du Haute Griffe، الذي يعتبر واحداً من أجمل السباقات الجبلية التي تقام في فرنسا، مع طريق مذهل، وهو يتضمن سبع مراحل تتراوح بين 9 و129 كم وبمنحدرات قاسية.

تحول السباق إلى مأساة، فقد تحوّل الرذاذ الخفيف إلى طوفان، مع هطول أمطار غزيرة، وضباب كثيف ساد طوال الليل، ما ترك التضاريس غير سالكة على الإطلاق وحولها إلى حلبة تزلج.

تدخلت خدمات الدرك الإنقاذي (PGMH) لتقديم المساعدة للعديد من العدائين الذين عانوا من انخفاض حرارة الجسم أو مشاكل جسدية، مع 16 حالة دقيقة، ونقل ثلاثة يبلغون من العمر 30 و50 و48 عاما، في حالة خطيرة، بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، ووفاة مشارك من مواليد العام 1972.





