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وفاة سبّاحة مصرية شابة أثناء التدريب

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وفاة سبّاحة مصرية شابة أثناء التدريب
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رياضات متنوعة

2024-07-14 | 00:55
وفاة سبّاحة مصرية شابة أثناء التدريب

في سيناريو مشابه لما حصل مع أحمد رفعت

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية أمس السبت، عن وفاة السباحة شذى محمد نجم، بعد صراع قصير مع المرض، نتج عن توقف عضلة القلب أثناء خوض التدريبات في الاول من حزيران - يونيو الفائت.
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته على حسابها في فيسبوك "نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أسرة الرياضة والسباحة المصرية في الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض".
وأضاف "أعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة التي سقطت مغشيا عليها وتم نقلها على إثر ذلك الى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة".
وفارقت شذى نجم التي تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، الحياة في سيناريو مشابه لما حصل مع أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر لكرة القدم الذي توفي السبت الماضي.


وفاة سبّاحة مصرية شابة أثناء التدريب

رياضة

رياضات متنوعة

شذى نجم

أحمد رفعت

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