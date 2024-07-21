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اعتقال ومقاضاة شاب شكّل عصابة واستهدف الشعلة الأولمبية

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اعتقال ومقاضاة شاب شكّل عصابة واستهدف الشعلة الأولمبية
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رياضات متنوعة

2024-07-21 | 04:43
اعتقال ومقاضاة شاب شكّل عصابة واستهدف الشعلة الأولمبية

قررت محكمة فرنسية السجن لعامين في حق شاب فرنسي

قررت محكمة فرنسية السجن لعامين في حق شاب فرنسي متعاطف مع النازيين الجدد، بعد توجيهه تهديدات عبر الإنترنت، بشأن رغبته في استهداف مسيرة الشعلة الأولمبية.
وأصدر مكتب المدعي العام في باريس بياناً أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، أدين بعد محاكمة سريعة، بتهم مشاركة معلومات عن كيفية صنع القنابل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشورات تحرض على الكراهية وتهديدات بالقتل، ومعلومات شخصية تعرض أشخاصا للخطر.
وكان قد ألقي القبض على الشاب صباح الأربعاء الفائت في منزله في الألزاس شرق فرنسا، وتبين انه يدير مجموعة على تطبيق تليغرام تسمى "الفرقة الآرية الفرنسية".
وتنتهي مسيرة الشعلة التي استمرت لأشهر حول فرنسا وأراضيها وراء البحار حتى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الجمعة المقبل.



اعتقال ومقاضاة شاب شكّل عصابة واستهدف الشعلة الأولمبية

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الشعلة الأولمبية

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