الإعلان عن وفاة النجم المصري وسحب جثته من نهر النيل

تمكنت فرق الانقاذ النهري من ايجاد جثة لاعب نادي الكهرباء

أعلنت السلطات ووسائل الاعلام المصرية عن تمكن فرق الانقاذ النهري من ايجاد جثة لاعب نادي الكهرباء في رياضة الكانوي - كاياك محمد عمرو مصطفى في نهر النيل.

وكانت الكارثة هزّت الوسط الرياضي المصري، مع الاعلان عن انقلاب قارب تدريب في نهر النيل وعلى متنه محمد عمرو مصطفى، أثناء التدريب بالقرب من مقر النادي الكائن في شارع أبو الفدا في محلة الزمالك.

ونجحت فرق الانقاذ النهري في العثور على القارب والمجداف، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، الى ان جرى الاعلان عن سحب جثة مصطفى، وهو من مواليد 28 كانون الثاني - يناير 2007 ورقم قيده في الاتحاد المصري للكانوي والكاياك هو 2179.







