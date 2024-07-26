حلّ "القبّعة" يُنهي أزمة حجاب العداء سيلا

سُمح للعداءة الفرنسية بالمشاركة في مراسم حفل الافتتاح

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس في بيان أنه "بالتشاور مع اتحاد الرياضيين الفرنسيين ووزارة الرياضة الفرنسية واللجنة الاولمبية الوطنية وباريس 2024 وشركة بيرلوتي، أجريت مناقشات مع اللاعبة سونكامبا سيلا، وعُرض عليها إمكانية ارتداء غطاء الرأس خلال الموكب، وهو ما قبلته".

وبموجب ذلك، سُمح للعداءة الفرنسية سونكامبا سيلا، البالغة 26 عاماً، بالمشاركة في مراسم حفل الافتتاح، المقرر مساء اليوم الجمعة، التي تتضمن موكباً للرياضيين في نهر السين، وهي ترتدي قبعة تتضمن غطاء رأس بدلا من الحجاب.

وسوف يرتدي الوفد الفرنسي زيا من تصميم وتنفيذ شركة الأزياء الفاخرة الفرنسية بيرلوتي، وقال رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية أول أمس الأربعاء، إن الرياضيين الفرنسيين الأولمبيين ملزمون بالمبادئ العلمانية التي تطبق على العاملين في القطاع العام في فرنسا والذي يشمل منع ارتداء الحجاب.









