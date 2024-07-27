فيديو - معركة في الشارع بين مقاتليّ الـ UFC

يملك سجلاً من 12 انتصاراً وصفر هزيمة

شيء ما يحدث مع محمد موكاييف، حيث يُرتقب أن يقاتل في UFC 304، وهو الذي يملك سجلاً من 12 انتصاراً وصفر هزيمة، بينها 6 في الفنون القتالية المختلطة (MMA) و6 مماثلة في (UFC) وقبلهما 23 في منازلات الهواة.

"ربما أسلوبي ممل"، قال موكاييف للصحافة، وهو الذي يواجه مانيل كابي هذا الأحد (19-6)، و يأمل في شق طريقه إلى حزام وزن الذبابة بفوز مدوي، في معركة هي الأخيرة له بموجب عقده مع UFC.

ادعى موكاييف، المقاتل من أصل داغستاني، أنه لا يتقاضى الكثير وأنه يريد توقيع عقد جديد يأخذه للقتال من أجل الحزام "لدي شيء لإثباته في هذه المعركة، أحتاج إلى إثبات كل شيء .. في بعض الأحيان أحاول أن ألعبها بأمان، ربما لا تحب UFC أسلوبي ويعتقدون أنه ممل".

ازداد التوتر بين موكاييف وكابي مع مرور الساعات، وخرج كلاهما مع فريقيهما في نزهة حول مدينة مانشستر، حيث حصل قتال بينهما، من دون حوادث كبيرة، على باب الفندق.