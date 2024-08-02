استبعاد حكم من الأولمبياد .. والسبب صورة !!

استبعد الاتحاد الدولي لركوب الأمواج أحد الحكام من لجنة التحكيم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بسبب صورة جمعته مع مواطنه راكب الأمواج إيثان إيوينج ومدرب الفريق الوطني خلال مسابقة أقيمت في تاهيتي.وقال الاتحاد في بيان "لحماية نزاهة وحيادية المنافسة الجارية، ووفقا لقواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الدولي لركوب الأمواج وقواعد الأخلاق الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد استبعاد الحكم من لجنة التحكيم لبقية المسابقة".وأضاف الاتحاد "هذا القرار لا يتعلق بأداء الحكم في الألعاب الأولمبية، اذ أن الاتحاد الدولي لركوب الأمواج تواصل مع جميع الحكام والفرق لتذكيرهم بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالسلوك المناسب".وفيما لم يُعلن الاتحاد اسم الحكم، فمن الواضح أنه بنجامين لو، كونه الحكم الأسترالي الوحيد في مسابقة ركوب الأمواج في دورة الألعاب الأولمبية.