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المُلخّص الكامل للمشاركة اللبنانية في دورة الألعاب الأولمبية

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المُلخّص الكامل للمشاركة اللبنانية في دورة الألعاب الأولمبية
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رياضات متنوعة

2024-08-09 | 02:30
المُلخّص الكامل للمشاركة اللبنانية في دورة الألعاب الأولمبية

تسع رياضيين مثلوا لبنان في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية

تسع رياضيين مثلوا لبنان في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس كان آخرهم ليتيسيا عون في مسابقة التايكواندو، وفشلوا جميعاً في إحراز أي ميدالية:
⦁    خرج سيمون الدويهي من الأدوار الأولى لسباق السباحة لمسافة 100 متر حرّة.
⦁    خسر بنجامين حسن، المصنف 170 عالمياً، أمام الأرجنتيني سيبستيان بايز، البالغ 23 عاماً، والمصنف 18 في العالم في مباراة الدور الـ32 من فردي التنس، بعدما فاز في دور الـ64 على الأميركي كريستوفر ايوبانكس.
⦁    خسر هادي حبيب في فردي الرجال لمسابقة التنس أمام الإسباني كارلوس الكاراز، المُصنف الثالث عالمياً وخرج من الدور الأول.
⦁    خسر الثنائي هادي حبيب وبنجامين حسن في زوجي الرجال لمسابقة التنس أمام الثنائي الاسترالي ماتيو إيبدين وجون بيرس وخرجا من الدور الأول.
⦁    فازت ماريانا سهاقيان على الصينية زهيينغ زينغ في فردي كرة الطاولة للسيدات ثم خسرت أمام الأميركية ليلي زهانغ.
⦁    خرجت لين الحاج،17 عاماً، من الأدوار الأولى لسباق 100 متر صدراً في السباحة.
⦁    خسر فيليب واكيم أمام شين يي تانغ (تايبه) في رياضة المبارزة - سلاح الشيش.
⦁    سجلت الرامية راي باسيل إجمالي 114 طبقاً من 125 ممكنة في الجولات الخمس من مسابقة التراب، ولم تحقق أحد المراكز الست الاولى.
⦁    خسر كرم نوب سغايبوف في نزاله الأول في الدور 32 من مسابقة الجودو لوزن 90 كيلوجراماً أمام البلغاري إيفايلو ايفانوف.
⦁    فازت ليتيسيا عون في مسابقة التايكواندو لوزن تحت 57 كيلوغراماً على شيا لينغ لو من تايبة الصينية في ثُمن النهائي وعلى المقدونية ميليانا ريلجيكج في ربع النهائي وخسرت في نصف النهائي أمام الإيرانية ناهد كيانيشاندي، ثم خاضت النزال على الميدالية البرونزية وخسرته أمام الكندية سكايلار بارك.


المُلخّص الكامل للمشاركة اللبنانية في دورة الألعاب الأولمبية

رياضة

رياضات متنوعة

دورة الألعاب الأولمبية

ليتيسيا عون

راي باسيل

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