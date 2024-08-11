الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

"كيشو" المظلوم أنصفته الكاميرات والعدالة الفرنسية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كيشو&quot; المظلوم أنصفته الكاميرات والعدالة الفرنسية
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-08-11 | 03:24
"كيشو" المظلوم أنصفته الكاميرات والعدالة الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية الإفراج عن المصارع الأولمبي المصري

أعلنت السلطات الفرنسية الإفراج عن المصارع الأولمبي المصري محمد إبراهيم كيشو، الحائز على الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، لعدم ثبوت تهمة التحرش بإحدى الفتيات في باريس.
وكانت السلطات الفرنسية قد عادت الى أشرطة الفيديو في الأماكن التي ارتادها كيشو واتهمته الفتاة بأنه تحرّش بها في احداها ليتبين لها براءته، ويتبين أن الأقلام التي هاجمته في وسائل الاعلام أو وسائل التواصل كانت ظالمة واستبقت نتائج التحقيقات.
وأوضحت اللجنة الاولمبية المصرية أنه تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد كيشو لعدم وجود أي أدلة تدينه في الاتهام بالتحرش، فغادر باريس متجهاً الى العاصمة المصرية القاهرة.
وفي هذه الحالة، سوف يتعرّض كيشو على الأرجح الى عقوبة مسلكية بعد عرض الملف على لجنة القيم في اللجنة الاولمبية المصرية للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة في أولمبياد باريس، لجهة الخروج من القرية الأولمبية من دون إذن.



"كيشو" المظلوم أنصفته الكاميرات والعدالة الفرنسية

رياضة

رياضات متنوعة

اللجنة الاولمبية المصرية

كيشو

أولمبياد طوكيو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صورة - حالةٌ جديدة من المرض والسبب نهر السين !
إيمان خليف تخوض معركة العدالة والكرامة والشرف !!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

صورة - حالةٌ جديدة من المرض والسبب نهر السين !
03:25

صورة - حالةٌ جديدة من المرض والسبب نهر السين !

أصيبت بالإعياء بعد مشاركتها في منافسات المياه المفتوحة للسيدات

03:25

صورة - حالةٌ جديدة من المرض والسبب نهر السين !

أصيبت بالإعياء بعد مشاركتها في منافسات المياه المفتوحة للسيدات

إيمان خليف تخوض معركة العدالة والكرامة والشرف !!
03:22

إيمان خليف تخوض معركة العدالة والكرامة والشرف !!

لم تكن أهليتها موضع شك بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية

03:22

إيمان خليف تخوض معركة العدالة والكرامة والشرف !!

لم تكن أهليتها موضع شك بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية

فيديو - لن تُصدقوا أين يتمرّن الباكستاني أرشد مُحطّم الرقم الأولمبي
2024-08-10

فيديو - لن تُصدقوا أين يتمرّن الباكستاني أرشد مُحطّم الرقم الأولمبي

يتدرب في أماكن نائية وقاحلة ومفتوحة في قريته

2024-08-10

فيديو - لن تُصدقوا أين يتمرّن الباكستاني أرشد مُحطّم الرقم الأولمبي

يتدرب في أماكن نائية وقاحلة ومفتوحة في قريته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024