"كيشو" المظلوم أنصفته الكاميرات والعدالة الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية الإفراج عن المصارع الأولمبي المصري

أعلنت السلطات الفرنسية الإفراج عن المصارع الأولمبي المصري محمد إبراهيم كيشو، الحائز على الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020، لعدم ثبوت تهمة التحرش بإحدى الفتيات في باريس.

وكانت السلطات الفرنسية قد عادت الى أشرطة الفيديو في الأماكن التي ارتادها كيشو واتهمته الفتاة بأنه تحرّش بها في احداها ليتبين لها براءته، ويتبين أن الأقلام التي هاجمته في وسائل الاعلام أو وسائل التواصل كانت ظالمة واستبقت نتائج التحقيقات.

وأوضحت اللجنة الاولمبية المصرية أنه تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد كيشو لعدم وجود أي أدلة تدينه في الاتهام بالتحرش، فغادر باريس متجهاً الى العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذه الحالة، سوف يتعرّض كيشو على الأرجح الى عقوبة مسلكية بعد عرض الملف على لجنة القيم في اللجنة الاولمبية المصرية للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة في أولمبياد باريس، لجهة الخروج من القرية الأولمبية من دون إذن.







