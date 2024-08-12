فضيحة جديدة - سكنوا في قبو مدفوع بدل القرية الأولمبية !!

يتناقض الفرح مع واقع القرية الأولمبية بالنسبة الى الوفد الإسباني

تحدثت سارة سالدانيا وليلو لويس، من فريق السباحة الفني الأولمبي، والحائزتان على الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الأولمبية في باريس، لراديو ماركا عن الميدالية الأولمبية الخامسة في تاريخ السباحة المتزامنة في إسبانيا.

ووفق الثنائي، يتناقض الفرح مع واقع القرية الأولمبية بالنسبة الى الوفد الإسباني، حيث ذكرت سالدانيا أن فريق السباحة الفني الأولمبي للسيدات لم يكن في القرية "لأننا اضطررنا إلى البقاء في قبو مدفوع من قبلنا، وذلك حتى لا يتشتت انتباهنا خلال التنافس من الواقع الصعب".

أما في حالة ليلو لويس، الرياضية الفرنسية المولد، فقد كانت محظوظة لأن لديها عائلة في البلاد، بينما أجبرت سارة وزملائها لانكا توليدانو وبولا راميريز وأعضاء آخرين في فريق السباحة الفني، على اتخاذ قرار الدفع مقابل الإقامة حتى يتمكنّ من الاستمرار.







