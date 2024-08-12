الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فضيحة جديدة - سكنوا في قبو مدفوع بدل القرية الأولمبية !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة جديدة - سكنوا في قبو مدفوع بدل القرية الأولمبية !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-08-12 | 00:47
فضيحة جديدة - سكنوا في قبو مدفوع بدل القرية الأولمبية !!

يتناقض الفرح مع واقع القرية الأولمبية بالنسبة الى الوفد الإسباني

تحدثت سارة سالدانيا وليلو لويس، من فريق السباحة الفني الأولمبي، والحائزتان على الميدالية البرونزية في دورة الالعاب الأولمبية في باريس، لراديو ماركا عن الميدالية الأولمبية الخامسة في تاريخ السباحة المتزامنة في إسبانيا.
ووفق الثنائي، يتناقض الفرح مع واقع القرية الأولمبية بالنسبة الى الوفد الإسباني، حيث ذكرت سالدانيا أن فريق السباحة الفني الأولمبي للسيدات لم يكن في القرية "لأننا اضطررنا إلى البقاء في قبو مدفوع من قبلنا، وذلك حتى لا يتشتت انتباهنا خلال التنافس من الواقع الصعب".
أما في حالة ليلو لويس، الرياضية الفرنسية المولد، فقد كانت محظوظة لأن لديها عائلة في البلاد، بينما أجبرت سارة وزملائها لانكا توليدانو وبولا راميريز وأعضاء آخرين في فريق السباحة الفني، على اتخاذ قرار الدفع مقابل الإقامة حتى يتمكنّ من الاستمرار.



فضيحة جديدة - سكنوا في قبو مدفوع بدل القرية الأولمبية !!

رياضة

رياضات متنوعة

سارة سالدانيا

ليلو لويس

دورة الالعاب الأولمبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
17 ميدالية حصيلة العرب في الأولمبياد .. إليكم الترتيب
.. ولها قصّة: عبرت خط النهاية بعد 90 دقيقة عن البطلة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

الفوضى حتى الرمق الأخير .. متسلّق على برج إيفل
01:03

الفوضى حتى الرمق الأخير .. متسلّق على برج إيفل

يبدو أن الفوضى التنظيمية لازمت أولمبياد باريس حتى يومه الأخير

01:03

الفوضى حتى الرمق الأخير .. متسلّق على برج إيفل

يبدو أن الفوضى التنظيمية لازمت أولمبياد باريس حتى يومه الأخير

17 ميدالية حصيلة العرب في الأولمبياد .. إليكم الترتيب
00:51

17 ميدالية حصيلة العرب في الأولمبياد .. إليكم الترتيب

بينها سبع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات

00:51

17 ميدالية حصيلة العرب في الأولمبياد .. إليكم الترتيب

بينها سبع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات

.. ولها قصّة: عبرت خط النهاية بعد 90 دقيقة عن البطلة
00:45

.. ولها قصّة: عبرت خط النهاية بعد 90 دقيقة عن البطلة

بالنسبة للرياضيين، عبور خط النهاية لماراثون أولمبي أبعاد ملحمية

00:45

.. ولها قصّة: عبرت خط النهاية بعد 90 دقيقة عن البطلة

بالنسبة للرياضيين، عبور خط النهاية لماراثون أولمبي أبعاد ملحمية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024