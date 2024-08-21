فيديو - تسلقوا قمّة البركان فانفجر بشكل مفاجيء

Some climbers decided to climb up the active volcano Mt. Dukono in #Indonesia on Saturday.



Their fate is Unknown. pic.twitter.com/gyyTkqExmW — Sanjiv K Pundir (@k_pundir) August 20, 2024 Climbing the active Dukono Volcano in Indonesia.



[📹 dinoabdilah]pic.twitter.com/vwdmLb7Vxi — Massimo (@Rainmaker1973) August 15, 2024

بركان دوكونو، الذي يقع في الجزء الشمالي من جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا، هو واحد من البراكين النشطة في المنطقة، وهو يتميز بهيكله الواسع النطاق ووجود العديد من الحفر في قمته.وعلى الرغم من تحذيرات السلطات المحلية، قررت مجموعة من 24 متسلقا تحدي القيود والصعود إلى قمة البركان، فكان ما عاشوه تجربة مرعبة لن ينسوها أبدا.فأثناء صعودهم، انفجر البركان بشكل غير متوقع، وبدأ عمود ضخم من الدخان يقترب منهم بسرعة، فحاولوا الفرار، فيما كانت مجموعات أخرى من المتسلقين، غير مدركين لما كان يحدث، متواجدين في المنطقة أيضا.وعلى الرغم من أن السلطات أعلنت مستوى التأهب الثاني، الذي يمنع الناس من الاقتراب من مسافة ثلاثة كيلومترات من البركان، صعد هؤلاء المغامرون إلى الحفرة دون سابق إنذار، ودون الامتثال للقيود، وقد نجوا بأعجوبة وتمكنوا من الخروج سالمين.ونتيجة لعصيانهم، فقد تم إدراجهم في القائمة السوداء من قبل الحكومة الإندونيسية، وهو ما سيمنعهم من العودة إلى البلاد لعدة سنوات كعقاب على قرارهم المتهور.