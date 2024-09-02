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12 يوماً على اختفاء لاعبة مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية

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12 يوماً على اختفاء لاعبة مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية
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رياضات متنوعة

2024-09-02 | 00:49
12 يوماً على اختفاء لاعبة مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية

"تبخّرت" لاعبة مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس

قبل 12 يوماً، أي قبل حفل الافتتاح، "تبخّرت" لاعبة مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وتم فتح تحقيق فيما وُصف "الاختفاء المقلق" للرياضية الرواندية، التي تمثل بلادها في منتخب الكرة الطائرة جلوساً.
وصلت كلودين بازوباغيرا مع المنتخب الرواندي إلى فرنسا في وقت سابق من الشهر الماضي، وفي العشرين منه، قامت لاعبة الكرة الطائرة مع مجموعة أصدقاء بزيارة مطعم، لكنها لم تعد أبداً، وقد فتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقا.
وبغياب اللاعبة، خسر المنتخب الراوندي مباراته الأولى في المجموعة الثانية (0-3) أمام البرازيل، والثانية (1-3) أمام سلوفينيا، ويلعب اليوم مباراته الثاثلة والأخيرة مع كندا.
وليست كلودين بازوباغيرا الرياضية الوحيدة التي اختفت هذا الصيف، ففي تموز - يوليو الفائت، اختفى أحد أعضاء الطاقم الأولمبي الكوبي في باريس.
وفي ألعاب الكومنولث في العام 2022 ، اختفى ثلاثة من أعضاء المنتخب السريلانكي، وتم العثور على اثنين منهم، لكن الثالث لا يزال مفقودا.



12 يوماً على اختفاء لاعبة مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية

رياضة

رياضات متنوعة

كلودين بازوباغيرا

دورة الألعاب البارالمبية

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