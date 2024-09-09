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فيديو - نجاة النجم الأميركي من حادث ووضعه في الأصفاد

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فيديو - نجاة النجم الأميركي من حادث ووضعه في الأصفاد
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رياضات متنوعة

2024-09-09 | 01:44
فيديو - نجاة النجم الأميركي من حادث ووضعه في الأصفاد

دخل في مشادة كلامية مع الشرطة وتم وضعه في الأصفاد

اعتقلت الشرطة، تايريك هيل، لاعب نادي ميامي دولفينز، يوم أمس الأحد، خارج ملعب هارد روك، بسبب مخالفة مرورية، ثم قامت بإطلاق سراحه.
وقال النادي إن الاعتقال نتج عن حادث مروري وقع على بعد مبنى واحد من الملعب، وشاهده العديد من زملائه، وتوقفوا لتقديم الدعم.
وقال الفريق إن هيل متاح للعب في المباراة الافتتاحية للموسم لفريق دولفينز ضد فريق جاكسونفيل جاغوارز.
وأبلغت المصادر أن هيل أوقف بسبب السرعة، ثم دخل في مشادة كلامية مع الشرطة، وتم وضعه في الأصفاد بعدها.
وفي مقابلة مع شبكة إي إس بي إن، وصف وكيل هيل، درو روزنهاوس، الأمر بأنه "موقف مفجع" و"غير ضروري على الإطلاق". وقال إنه يريد التأكد من عدم تعرض موكله لسوء المعاملة وأن رؤية موكله مكبلًا بالأصفاد أمر مذهل".




فيديو - نجاة النجم الأميركي من حادث ووضعه في الأصفاد

رياضة

رياضات متنوعة

تايريك هيل

ميامي دولفينز

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