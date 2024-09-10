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ألقاب لبنانية بالجملة في البطولة العربية لمصارعة الذراعين وكلاس يهنيء

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ألقاب لبنانية بالجملة في البطولة العربية لمصارعة الذراعين وكلاس يهنيء
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رياضات متنوعة

2024-09-10 | 01:00
ألقاب لبنانية بالجملة في البطولة العربية لمصارعة الذراعين وكلاس يهنيء

استضاف اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية أول بطولة عربية لمصارعة الذراعين

حل اللبناني دانيال أبو الحُسن في المركز الأول في الوزن الخفيف في البطولة العربية لمصارعة الذراعين يميناً ويساراً، التي اختتمت في دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.
وجاء اللبناني أنطوني حصاراتي في المركز الاول أيضاً في "الكباش" لليد اليمنى لوزن تحت 95 كيلوجراماً، وحل اللبناني هادي الحاج بطلاً للوزن الثقيل يساراً، وايليا الحاج بطلاً للفئة المفتوحة.
وهنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس الابطال الفائزين معتبراً أن انجازهم كمن سبقهم من الأبطال اللبنانيين في مختلف الرياضات، يتحقق باللحم الحيّ وبجهد شخصيّ، متمنياً أن تستعيد الدولة قدرتها على دعمهم بما يستحقون في القريب العاجل.
وكان اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية استضاف أول بطولة عربية لمصارعة الذراعين، وتخللها منافسات في عشرة فئات أوزان للرجال والشباب، بمشاركة 150 رياضياً من 12 دولة.
وأقيمت البطولة ضمن مهرجان بينوس كلاسيك، الحدث المرموق المخصص لكمال الأجسام والرياضات ذات الصلة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت إشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين.
 
 
 
ألقاب لبنانية بالجملة في البطولة العربية لمصارعة الذراعين وكلاس يهنيء

رياضة

رياضات متنوعة

دانيال أبو الحُسن

البطولة العربية لمصارعة الذراعين

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